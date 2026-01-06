外套正確挑選方法！達人推薦：1件實穿1整年

▲寒流來襲，冬天外套怎麼穿搭才最保暖，以及正確挑選外套的方式，達人公布最強挑選法，買1件實穿一整年。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 每到冬天，天氣一變冷，總是覺得衣櫥裡少一件最理想的外套，好想知道最適合冬天的外套正確挑選方法！究竟怎麼穿搭最保暖？達人推薦：「挑對1件實穿一整年」！一位機能衣店長建議，先掌握家裡有哪些單品、確認想要的需求，加碼分析穿搭方式一次整理。

最適合自己的禦寒保暖外套？冬天外套正確挑選方法曝光

該名達人店長表示，外套正確挑選方法建議兩步驟：第一、先了解自己家裡有的單品；第二、確認需求。

▲外套正確挑選方法，首先要了解自己家裡有的單品，其次是確認需求。（圖／記者朱永強攝）

其實不少人每到冬天就覺得要買新外套，總覺得自己的外套不夠保暖禦寒。達人店長表示，在現場他們會先了解客人擁有哪些類型的外套，如果本身已經有薄外套或風衣，想找一件厚的保暖外套，「推薦像ONE BOY七合一衝鋒衣系列、或是另一款科技羽絨棉的款式」，兩款都是屬於相當保暖的單品，不只蓄熱值高、還可連接行動電源智能升溫。

如果想要找保暖外套、又不想要太厚，「我會建議他可以挑選七合一衝鋒衣系列」，本身做加熱片智能升溫，所以整體重量不會太厚重，但是在天氣寒冷的時候，又可以用行動電源去做升溫，也不用擔心被冷到。

▲想挑保暖外套又不希望太厚，七合一衝鋒衣系列有加熱片智能升溫，整體不會太厚重，天氣很冷時又可升溫。（圖／記者朱永強攝）

如果外套類型比較少，「我會推薦他三合一衝鋒衣系列」，因為該款外套內層、外層都可以分開單穿，但天氣比較冷的時候，又可以合在一起穿。

若遇到像近期早晚溫差比較大的時候，可能在早上出門或是晚上回家的時候，可以兩件合在一起穿最保暖；但中午需要外出、有點太陽卻還是有風的情況下，可以只單穿外層的外套就足夠；或是春夏待在冷氣房內，只穿科技羽絨棉內層也非常舒服。

▲若是家中外套類型較少，三合一衝鋒衣系列的內層、外層可以分開單穿。（圖／記者朱永強攝）

保暖外套裡還要穿發熱衣嗎？保暖配件穿搭方法一次整理

達人店長以地區為例，如果是在一整天都很冷的北部，「建議比較怕冷的人，可以裡面穿個薄長袖或是針織衫」；如果是早晚溫差較大的中南部，「比較不怕冷的人，建議裡面搭個短袖或薄長袖，外面再因應天氣調整」。

還有一個聰明的辦法，「推薦怕冷的人，準備刷毛的毛帽、或圍巾等保暖單品，視情況與外套一起搭配。天氣回暖的時候，簡單把配件先收起來；等到太陽下山、或風比較大的時候，隨時可以拿出保暖小物機動調整。」

達人店長表示，有些人是要出國去寒冷國家旅遊，外套內可以選擇再保暖一點的針織衣內搭。但她也提醒，其實蠻多寒冷國家，室內暖氣都滿強的，要是穿太多反而會不舒服，建議先了解該地氣候與習慣，再決定如何攜帶衣物。

▲許多寒冷國家都有室內暖氣，穿太多反而不舒服，建議先了解該地氣候與習慣，再決定如何攜帶衣物。（圖／記者朱永強攝）

買外套最常遇到的問題？挑選長輩與小孩外套原則

該達人店長更與《NOWNEWS今日新聞》記者分享，若是買外套給長輩，「會傾向挑選三合一衝鋒衣」方便多元穿著搭配；若是買給小朋友，「主要挑選一件式的，比較好穿脫或洗滌」。

店長分享最常被問到的問題：「這款跟去年有什麼不一樣？」事實上，像ONE BOY的外套每年款式都會更新，無論是顏色、版型或功能，都有所不同。架上不會看見去年的款式，「業者都有針對於以往的款式做不一樣的加強，也會留意客人反饋，作為下一次改版的調整依據。」

▲ONE BOY外套每年款式都會更新，無論是顏色、版型或功能，都有所不同。（圖／記者朱永強攝）

