外套能不能借？ 黃豪平、鹿希派:曖昧到不行
[NOWnews今日新聞] 近期「邊界感」是演藝圈最常被討論的熱詞，《戀愛熊天秤》中黃豪平自曝曾和熊熊發生過一次「現在想想超級越界」的經驗，有一年跟節目到瑞士外景，兩個人與張棋惠、坤達被分到同一間房睡，而且還是「沒有隔間」的那種，黃豪平說：「那時候張棋惠還很興奮說，沒有和非男友的男生一起睡過同一個房間。」熊熊則坦言當時完全沒多想，一來坤達已婚，二來她一直以為豪平是gay，所以毫無界線意識。來賓Apple則透露自己醫生老公，一個男生帶著診所的六個小護士出國員工旅遊，Apple說:「我有問他為何沒有別的男醫生去，但他跟我說他們都有事。」立刻被鹿希派開玩笑可能都各自帶各自的護士出遊了。
王子粿粿婚外情延燒 邊界感話題 鹿希派竟然自律超嚴！
看似玩世不恭的鹿希派則對於男女分寸的拿捏卻有極強的原則，他認為「不能幫異性夾菜」，鹿希派說：「我看到這個動作，心中馬上會有一個警鈴，如果沒有理由，去幫對方夾菜的意義何在，對方沒有手嗎? 」如果是兄弟的女友，即使對方再正，他也會拒絕，就怕「惹禍上身」。此外，對於聚會結束後順路載異性回家更是敬謝不敏，鹿希派說：「基本上不太可能看到我坐異性的車，或者我載異性，就連坐後座也不可能，絕對不可能。」他解釋，由於從小受到媒體關注，深知必須拿捏好「分寸」，避免引發不必要的誤會。
他也分享自己在曾有對象的情況下，曾有一位女性朋友半夜打來哭訴被男友丟在路邊，他立刻意識到情況敏感，立刻手機擴音給另一半聽，鹿希派說: 「不然真的很奇怪。」黃豪平補充，有些人其實可能根本不知道自己越界了，因為自己就有女生朋友老是半夜11點多打電話來，問一些無關緊要的小事，為了避免女友誤會也都是會開擴音，女友因為也認識對方，所以沒有造成困擾。
節目中討論度最高的情境是「可不可以把外套借給異性」，Apple和熊熊都認為就是冷，所以借穿一下沒什麼，但鹿希派和黃豪平都認為借外套本身就帶有強烈曖昧訊號，尤其在已有另一半的情況下更是禁區，黃豪平說:「如果我今天是有女朋友，把我的外套借給另一個女生，這個外套上面沾了其她人的味道什麼的，根本不好解釋。」不過熊熊說:「有沒有邊界，就是會不會讓另外一半生氣，完全取決於態度。」
更多 NOWnews 今日新聞 報導
嗨喊「周子瑜回來表演了！」 賴清德：演唱會受歡迎代表經濟進步
大苑子推「石虎柳丁」遭炎上！二度發聲：有欠考量 董事長道歉了
子瑜班機抵台了！TWICE明將點燃高雄 機場穿搭品牌解析一次看
其他人也在看
針對違法垃圾傾倒案 陳其邁強調嚴查嚴辦並對惡質政治抹黑提告
[Newtalk新聞] 針對近期發生台南生活垃圾違法在高雄傾倒破壞環境事件，以及惡質抹黑行為，高雄市長陳其邁今(22)日嚴正強調，高市府對於任何破壞環境的犯罪行為，將一律嚴查嚴辦、絕不寬貸，同時將採取法律行動遏止政治人物的惡意抹黑行為。 陳其邁指出，11月中旬，台南的生活垃圾在高雄被市府警察局與環保局發現後，市府立即啟動偵辦，昨日涉案共犯包括岡山的里長李有財等，已全部繩之以法。陳其邁強調，面對這種胡亂傾倒垃圾、破壞環境的相關犯罪，市府一律嚴查嚴辦。 陳其邁表示，高市府未來在司法程序及求償，將用最嚴格的標準來嚴正執法，務必除惡務盡。他也再次重申，若有任何人在高雄亂倒垃圾破壞環境，市府一定會嚴厲地來執行法律，絕不寬貸。 除了針對犯罪行為的嚴查外，陳其邁也針對立法委員陳菁徽利用李有財個人臉書上的變造合成照片，進行惡意連結、栽贓抹黑一事，表示將進行提告，以遏止惡質的政治抹黑操作。 陳其邁進一步駁斥陳菁徽委員的政治連結邏輯，認為其說法顯然是一種惡意的連結與抹黑。陳其邁也提出反問，如按照陳菁徽的邏輯，她在之前曾經因為洩露病人個資被判刑入罪，難道如果在網路上，有人也利用合成照片或是與她的合照，來連結新頭殼 ・ 9 小時前
中部大客車徵才 媒合153人仍缺
為解決大客車駕駛人力不足，交通部公路局台中區與嘉義區監理所22日共同舉辦中部大客車徵才活動，19家客運、遊覽車業者釋出逾300個職缺，成功媒合153人，業者坦言找人仍不易，平均常態缺額1至2成。監理站則指出，只要願意投入駕駛工作，最高可領21萬元補助，方案延長至明年2月底。中時新聞網 ・ 4 小時前
旗山造勢湧入超過2萬人 林岱樺:25年青春都獻給鄉親
南部中心／綜合報導有意角逐2026高雄市長的立委林岱樺，週六在旗山舉辦造勢活動，現場湧入超過兩萬人，林岱樺在台上情緒激動，透露自己八個月來委屈的心情，希望民眾可以看到她的努力，給她初選公平競爭的機會。民視 ・ 2 小時前
來對獎！「今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩」11/22獎號一次看
台彩今（22）晚開出今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩的中獎獎號，獎號依序為：．今彩539：10、13、32、33、37。．39樂合彩：10、13、32、33、37。．3星彩：420。．4星彩：2台視新聞網 ・ 12 小時前
很多人都被騙了！醫點名「這5種零食」沒有你以為的健康 海苔、寒天果凍上榜
邱筱宸醫師在臉書分享，長年吃素的她時常嘴饞，看到標榜植物性來源的零食，外表清爽、成分也看起來單純，就會以為「這應該比別的健康吧？」結果有時候仔細一看成分表，才發現裡頭其實藏著不少營養陷阱。對此，就來和大家一起拆解五樣常見的素食零食選項，分析它們的優缺點，讓我們都能吃得開心，也吃得安心。 1、消化餅乾名字健康，但不一定都幫助消化。很多人以為「消化餅乾」比較健康，甚至適合長輩或小孩吃，但它們多半由精製麵粉、糖和油製成，有些還加了氫化植物油。幾片餅乾就可能接近一碗白飯的熱量，糖和油的比例也不低。．優點：方便取得、好保存、快速消除飢餓感．注意：熱量不低、脂肪種類需留意，建議適量吃就好 2、花生仁湯溫暖甜湯，糖分大魔王。花生本身是優質脂肪與蛋白質的來源，但當它變成甜湯，常伴隨多餘熱量。一碗下肚，熱量可達400-500大卡，糖含量甚至超過25克。．優點：提供飽足感、富含蛋白質．注意：血糖控制或有三高的人要特別斟酌頻率與份量 3、即食海苔片輕盈的外表，小心高鈉。很多人愛吃海苔片，因為它薄薄一片、吃起來感覺沒負擔。但市售海苔有時為了提味，會加入大量鹽、油和調味粉，一小包的鈉含量就可能超過300毫克。．常春月刊 ・ 1 天前
胡彥斌被拍熱吻小16歲網紅！女方高顏值意外爆紅 被讚美得像AI
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導中國歌手胡彥斌過去與演員鄭爽的戀情一度發關注。而他日前在馬爾地夫被目擊與一名女子熱吻，女方的高顏值意外掀起討論，網...FTNN新聞網 ・ 2 天前
一堆人都忽視！出現5症狀恐是「沉默殺手」找上門 早餐吃不下也要留意
直腸是大腸的最後一段，被認定為「沉默」的器官，直到癌症發展到晚期才會出現明顯異常，不過，其實避免大腸癌有方法，若在醒來後的第二天早晨，遇到一些奇怪症狀就務必留意了，它們是「警告信號」，千萬別忽視。鏡報 ・ 1 天前
羅志祥遭影射是經紀人孩子的爹 工作室正面回應
「小豬」羅志祥先前因感情風波事業遭受重擊，最近他受訪談低潮期，感謝經紀人小霜不離不棄，兩人合作超過20年，小霜有一對子女，但沒說明孩子的爸身分；未料引來大陸網友影射羅志祥跟兩個孩子「有關係」，對此，羅志祥工作室昨(20日)發聲明回應不實傳聞，希望大家別再造謠、傳謠。中時新聞網 ・ 1 天前
炎亞綸40歲宣布重大消息！鬆口「關係裡反覆受傷」淚灑舞台
炎亞綸20日生日當天舉行40歲生日會，不僅與粉絲近距離互動，更送上「雙重大禮」、歷時3年打造的全新專輯《Ikigai》無預警上架，同步宣布海外巡迴演唱會將於12月在泰國起跑。活動尾聲，來自香港、日本、韓國等地的粉絲獻上一疊生日卡片，讓炎亞綸在台上念到一半忍不住落淚，氣氛溫馨。鏡報 ・ 1 天前
羅志祥被逼出手！遭傳乾爹身份不單純 怒追造謠者「絕不姑息」
羅志祥（小豬）在近日發行的新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》中，提到成為經紀人2個孩子「乾爹」的喜悅，未料竟有中國網友惡意散布不實謠言，影射他與經紀人及孩子間的關係不單純，相關內容在網上瘋傳。對此，羅志祥工作室微博20日晚間貼出聲明，強調已委託律師蒐證並將採取法律手段維權，「對一切侵權及違法行為均將堅決追責到底，絕不姑息」。鏡報 ・ 1 天前
《仙劍奇俠傳》十里坡劍神20週年！練到71等才發現要搭船...成為玩家一代傳奇
在漫長的人生道路之中，許多時候我們總會碰上一款屬於自己的經典遊戲，然後一頭栽入其中，希望能在遊戲世界中大展拳腳，成為一方大俠與傳奇。而在距今 30 年前，1995 年武俠遊戲《仙劍奇俠傳》發售時，也吸引了許多有著武俠夢的玩家進入遊戲中成為李逍遙，將從自己生活的漁村出發，與靈兒一起闖蕩江湖。不過，那時卻有一位玩家在那個遊戲攻略並不發達的年代並不知道必須上船，因此在同一張地圖練到了 71 等才驚覺不對，在距今剛好 20 年前將這段離奇經歷分享出來之後，也在江湖上獲得了「十里坡劍神」的尊稱。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 19 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
醫大推「1蔬菜」降血糖血脂、抗癌：我都加在泡麵中
蔬菜有益健康，醫師邱筱宸特別推薦海帶芽，因為它富含膳食纖維、多種礦物質，研究發現，吃白飯時加4克海帶芽者的飯後血糖、胰島素值，都低於沒吃海帶芽的人。另一項研究發現，連吃8週海帶芽點心的人，壞膽固醇（LDL）可降低7.4%。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
女作家發起「親親子今」11/30高市社教館親子講座 不靠補助自籌辦 上線秒吸千人報名
郭繐綺邀集九位跨領域講者，在「親親子今」分享勵志生命故事，提出九個「幸福選項」。(圖: 郭繐綺堤供)臺灣時報 ・ 6 小時前
公益力量集結！ 扶輪社攜手支援山難救助協會升級救援裝備
國際扶輪3462地區彰化縣 2-2 分區所屬八個扶輪社聯手共同捐贈救援無人機與穿越機予中華民國山難救助協會，期望提升山域搜救效率，為台灣登山者打造更堅實的安全防護網。在前總監林伯龍Doctor推薦和協助下，此次參與捐贈的扶輪社包括彰化中區、鹿港、彰化松柏、彰化東區、鹿港東區、彰化東北、花壇及彰化福興東區等八社，展現分區高度的凝聚力與在地公益能量。中華民國山難救助協會前身為各區山難互助中心，自民國69年起於北、中、南、東四區陸續建立，並於民國80年正式成立全國性協會。多年來協會投入大量人力支援全台山域救援，每年動員數百人次協助消防局執行搜救任務。隨著政府推動山林開放，登山人口提升，山難案件也隨之增加，協會近年積極強化無人機搜救訓練，以提升救援速度與準確度。協會理事長林豐儀在儀式中表示：「在山友最無助的時刻把人找回來，是我們堅持至今的信念。扶輪社捐贈的高端無人機，象徵的不僅是設備支援，更是對山域安全的重視與支持。我們會把這份善意化作守護山友的力量。」2-2 分區助理總監黃郁國指出：「扶輪精神在於行善與行動，而山域救援分秒必爭。當得知協會長年仰賴民間募資、從不向受難家屬收費時，我們更確信支持台灣好新聞 ・ 2 小時前
名嘴諷民防手冊被丟棄廢紙箱 林飛帆反擊！
[NOWnews今日新聞]國防部花費逾6千萬總成本印製、發放的《台灣全民安全指引》日前展開家戶普發作業，不過，媒體人謝寒冰卻PO出一張廢紙箱出現多本「全民安全指引」的照片，大酸「朋友家樓下的廢紙箱.....今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
首爾公寓起火18輛車燒毀 毒煙直竄逾50住戶送醫
南韓首爾的一棟公寓，今天凌晨發生大火，火勢迅速蔓延，停在一樓的18輛汽車全部燒光，由於汽車燃燒後的有毒濃煙飄散，五十多名住戶因為吸入濃煙，被緊急救治。另外南韓各地也有山林野火，其中一處足足燒了17個小時。TVBS新聞網 ・ 1 天前
投信連11日猛倒萬海！單週提款69億元 這檔「通路龍頭」拓展Laas版圖仍遭狂丟4.2萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點大關。根...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
G20將討論俄烏和平 烏克蘭盟友盼強化美國所提計畫
（中央社倫敦22日綜合外電報導）英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示，烏克蘭的盟友將在南非舉行的20國集團（G20）峰會上，尋求「強化」美國提出的結束烏俄戰爭計畫。中央社 ・ 15 小時前
熊熊遭爆無邊界感行為！「與黃豪平、坤達同房睡覺」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導近期「邊界感」是演藝圈最常被討論的熱詞，《戀愛熊天秤》中黃豪平自曝曾和熊熊發生過一次「現在想想超級越界」的經驗，有...FTNN新聞網 ・ 12 小時前