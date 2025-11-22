外套能不能借？ 黃豪平、鹿希派:曖昧到不行

▲《戀愛熊天秤》討論男女邊界感炸出最大分歧。(圖/戀愛熊天秤節目 提供)

[NOWnews今日新聞] 近期「邊界感」是演藝圈最常被討論的熱詞，《戀愛熊天秤》中黃豪平自曝曾和熊熊發生過一次「現在想想超級越界」的經驗，有一年跟節目到瑞士外景，兩個人與張棋惠、坤達被分到同一間房睡，而且還是「沒有隔間」的那種，黃豪平說：「那時候張棋惠還很興奮說，沒有和非男友的男生一起睡過同一個房間。」熊熊則坦言當時完全沒多想，一來坤達已婚，二來她一直以為豪平是gay，所以毫無界線意識。來賓Apple則透露自己醫生老公，一個男生帶著診所的六個小護士出國員工旅遊，Apple說:「我有問他為何沒有別的男醫生去，但他跟我說他們都有事。」立刻被鹿希派開玩笑可能都各自帶各自的護士出遊了。

▲《戀愛熊天秤》討論男女邊界感炸出最大分歧(圖/戀愛熊天秤節目 提供)

王子粿粿婚外情延燒 邊界感話題 鹿希派竟然自律超嚴！

看似玩世不恭的鹿希派則對於男女分寸的拿捏卻有極強的原則，他認為「不能幫異性夾菜」，鹿希派說：「我看到這個動作，心中馬上會有一個警鈴，如果沒有理由，去幫對方夾菜的意義何在，對方沒有手嗎? 」如果是兄弟的女友，即使對方再正，他也會拒絕，就怕「惹禍上身」。此外，對於聚會結束後順路載異性回家更是敬謝不敏，鹿希派說：「基本上不太可能看到我坐異性的車，或者我載異性，就連坐後座也不可能，絕對不可能。」他解釋，由於從小受到媒體關注，深知必須拿捏好「分寸」，避免引發不必要的誤會。

▲鹿希派邊界感超嚴格 謹言慎行怕惹禍(圖/戀愛熊天秤節目 提供)

他也分享自己在曾有對象的情況下，曾有一位女性朋友半夜打來哭訴被男友丟在路邊，他立刻意識到情況敏感，立刻手機擴音給另一半聽，鹿希派說: 「不然真的很奇怪。」黃豪平補充，有些人其實可能根本不知道自己越界了，因為自己就有女生朋友老是半夜11點多打電話來，問一些無關緊要的小事，為了避免女友誤會也都是會開擴音，女友因為也認識對方，所以沒有造成困擾。

▲《戀愛熊天秤》異性外套能不能借穿？男女邊界感炸出最大分歧(圖/戀愛熊天秤節目 提供)

節目中討論度最高的情境是「可不可以把外套借給異性」，Apple和熊熊都認為就是冷，所以借穿一下沒什麼，但鹿希派和黃豪平都認為借外套本身就帶有強烈曖昧訊號，尤其在已有另一半的情況下更是禁區，黃豪平說:「如果我今天是有女朋友，把我的外套借給另一個女生，這個外套上面沾了其她人的味道什麼的，根本不好解釋。」不過熊熊說:「有沒有邊界，就是會不會讓另外一半生氣，完全取決於態度。」

