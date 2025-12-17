外套隔週降價1千他「氣到中風」 內行揭優惠時間點

UNIQLO的商品琳瑯滿目、款式眾多，是不少民眾購買服飾的好地方。（示意圖／翻攝自unsplash）





UNIQLO的商品琳瑯滿目、款式眾多，是不少民眾購買服飾的好地方。不過，日前有網友在社群平台抱怨，在店內購買了厚款外套後，怎料商品竟直接在一週內降價1000元，讓他不禁直呼「氣到中風」。對此，有老顧客分享省錢妙招，比如：每週二是降價日、每週五則提供期間限定優惠，更有網友直接放大招，教原PO要怎麼退貨重買。

原PO在Threads發文透露，自己在上週到Uniqlo購買了厚羽絨外套，怎料在一週內，外套竟直接降價1000元，令他感到十分崩潰，表示「一週前買原價的我是小丑，氣到中風」，貼文一出後，也引發不少討論。

有網友在留言區分享自身的購買經驗，表示「他每週都有特價，會輪著來，除非你急用急買，不然可以先看看APP，這周沒有就等下週或下下週」、「週二是商品降價日，有很想買可以等看看，還有週五是期間限定」，不過，也有網友分享不同看法，表示「可是有時降價沒有自己的顏色尺寸，就沒那麼生氣，早買早享受囉」。

也有網友建議，一定要保管好自身的收據，並表示「可以退貨重買，假設還沒剪標，一千真的差有點多，30天內都可以退換」、「馬上買1件新的一樣的，然後拿一週前的購買資料跟剛剛買的這一間新的，一起去退貨 UNIQLO，標籤未拆30日內可退貨」、「印象可以退貨再買，會直接退錢給你」。

