外委會通過譴責中共通緝沈伯洋案 黃國昌譏賴清德「求助韓國瑜」：問題解決了？

民眾黨主席兼黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

針對中國立案調查民進黨立委沈伯洋，揚言展開全球抓捕，總統賴清德點名立法院長韓國瑜應維護國會尊嚴，民進黨立委昨於外交國防委員會臨時提案，嚴厲譴責中共對沈伯洋進行立案調查、予以通緝一事，並籲中共應自我克制，全案在文字修正後通過。民眾黨立委黃國昌今（20日）酸，「通過譴責案以後，問題就解決了嗎？」並諷刺賴清德總統求助韓國瑜外，沒看到具體作為來保護中華民國國民人身安全。

黃國昌上午於立法院接受媒體聯訪，媒體提問，怎麼看沈伯洋遭到中共立案調查，外委會昨在綠委提案下，通過譴責案，想問民眾黨團的立場？黃國昌回稱，譴責沒有問題啊，問題是譴責完以後呢？譴責完以後呢？譴責完以後的下一步是什麼？

廣告 廣告

黃國昌強調，民眾黨團很早就表達立場，中國沒有權力對台灣任何一位公民恣意的進行追捕，但最重要的是，保護每一位中華民國國民的人身自由，是政府責無旁貸的責任，到目前為止，賴清德總統除求助於韓國瑜外，我們看不到有什麼具體的作為，來有效的保護中華民國國民的人身安全。

黃國昌表示，外交及國防委員會通過譴責案，他覺得很好，但問題是接下來呢？「通過譴責案以後，問題就解決了嗎？」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

國民黨稱「一個兩區」超譯 邱垂正：兩岸互不隸屬是客觀事實

藍白會！黃國昌送「一盞燈」卓冠廷諷：「職業關燈手」連燈都準備好