外委會通過譴責中共通緝沈伯洋案！黃國昌：很好啊 但問題解決了嗎？

中國政府近期針對民進黨立委沈伯洋，揚言展開全球抓捕，總統賴清德先前希望立法院長韓國瑜應維護國會尊嚴，民進黨團14日一早遞案，呼籲立法院做出決議，譴責中共跨境鎮壓，但最後決議案，停留在「徑付二讀、等待協商」。民進黨立委昨（19）日於外交國防委員會臨時提案，嚴厲譴責中共對沈伯洋進行立案調查、予以通緝一事，並籲中共應自我克制，全案在文字修正後通過。民眾黨主席黃國昌今天被問及此事時酸，「通過譴責案以後，問題就解決了嗎？」並諷刺賴清德除求助韓國瑜外，沒看到具體作為保護國民人身安全。

黃國昌被問到，怎麼看沈伯洋遭到中共立案調查，外委會昨在綠委提案下，通過譴責案，民眾黨團的立場為何？

黃國昌稱，譴責沒有問題，問題是譴責完以後呢？譴責完以後的下一步是什麼？民眾黨團很早就表達立場，中國沒有權力對台灣任何一位公民恣意的進行追捕，但最重要的是，保護每一位中華民國國民的人身自由，是政府責無旁貸的責任，到目前為止，賴清德除求助於韓國瑜外，看不到有什麼具體的作為，來有效的保護中華民國國民的人身安全。「外交及國防委員會通過譴責案，我覺得很好，但問題是接下來呢？通過譴責案以後，問題就解決了嗎？」



