外婆帶孫女上手作課！媽見成品一隻破萬崩潰 一票人傻眼：有含黃金？

生活中心／王文承報導

孫女被一間黏土手作教室的成品吸引，寵愛孫女的外婆當場就儲值點數讓孫女體驗，雖然最終作品很精緻，但媽媽算了算才發現，這隻黏土人竟然要價10800元。（示意圖／資料照）

許多家長為了培養孩子興趣，會報名才藝班或手作班。一名媽媽表示，日前她的娘家媽媽帶正在讀幼兒園的女兒出門時，被一間黏土手作教室的成品吸引，寵愛孫女的外婆當場就儲值點數讓孫女體驗，雖然最終作品很精緻，但媽媽算了算才發現，這隻黏土人竟然要價10800元，讓她因花大錢而自責，貼文曝光後，也掀起網友熱議。

外婆帶孫女玩黏土 媽見成品1隻破萬崩潰



一位媽媽在網路論壇《Dcard》表示，女兒因為想玩黏土，外婆認為手作能激發創意，便直接購買課程。作品帶回家後非常精緻，但詢問價錢時，教室說是以點數扣除。媽媽原先不清楚金額，詳細換算後才發現，該黏土教室的授課模式是先儲值再扣點，每點約600元，而這隻黏土人需18點兌換，相當於10800元。

媽媽透露，當下店員有說明點數，但因不會換算，她以為其他黏土作品價格大約1000元左右，差異不大，沒想到竟超過一萬元。她因此相當懊惱，也擔心會給孫女建立不恰當的價值觀。媽媽提醒大家，「儲值或使用前最好先換算金額，不然只聽到幾點，往往無法直接連結到實際價格。」

貼文曝光後，一票人瞬間傻眼，「非常誇張的價格」、「我還是帶我兒子去公園玩泥巴就好」、「這個黏土是有含黃金嗎？」、「這價格也太扯…難怪常常看到一些手作店家都沒什麼客人，還想說怎麼撐得了…」、「明明可以直接搶，還是給妳一個黏土艾沙」、「有夠貴 這隻可以當陪葬品了」。

