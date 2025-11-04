外婆帶孫女「出門玩黏土」 媽見成品傻眼：一隻破萬

一名女網友昨（3）日表示，娘家媽媽日前帶讀幼兒園的女兒出門，被一間黏土手作教室內的成品吸引，寵孫女的外婆當下就儲值點數讓孫女玩，雖然最終成品很精緻，但她一算才發現這隻黏土人竟然要價10800元，讓母親因為花大錢很自責，引起討論。

一名女網友昨日在Dcard表示，她女兒還在讀幼稚園，最近被外婆帶出門時經過一間黏土手作教室，因為女兒一直喊想玩，外婆也覺得玩黏土可激發孩子創意，當場就購買課程給孫女玩，作品帶回家後確實很精緻，但詢問價錢時卻說是扣點數的，不清楚到底花了多少錢，經原PO詳細計算才發現，該黏土教室的授課模式是先儲值再扣點，1點約600元，而這隻黏土人需要18點兌換，相當於10800元。

原PO透露，母親說當下店員有告知點數，但因為不會換算的關係，想說別的黏土也不過1000元左右而已，應該不會差太多，沒想到竟然超過1萬元，讓母親相當懊惱，很擔心因此給孫女建立不恰當的價值觀；原PO提醒「大家儲值、使用前還是要換算一下，不然只聽點數幾點，有時候無法跟金額連結在一起」。

網友則說「這價格也太誇張了吧」、「我還是帶我兒子去公園玩泥巴就好」、「看來我的消費觀已經跟不上通膨了」、「每次經過都好奇這種手作店是怎麼生存的，現在終於知道了」、「這不是黏土，裡面一定有黃金」、「請把這隻放進棺材裡面當陪葬品，不然也太貴了」、「1點60的話能考慮，600也太盤了」、「我之前在做臉，老公帶2個小孩去逛街的時候也買過，一隻10點還一次買2隻，比我的包還貴，有夠傻眼」。

