外媒傳川普政府週一將公布新版健保法案提案 白宮：川普公布前的報導都不算

《MSNews》傳美國總統川普將在當地時間24日公布替代《平價醫療法案》的健保新提案。 圖：翻攝自 X @rainbow7852

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）近日宣布，將最快在美國時間 24 日公布一項新的健保提案，以避免在《平價醫療法案》（ACA）強化補助年底到期後，明年保費大幅飆漲的危機。根據《CNN》指出，之前民主黨拒絕同意重新開放已停擺超過一個月的政府，除非 ACA 補貼能獲得一個「乾淨延長補助」——不附帶其他條件。川普便承諾會推出比現行 ACA 補貼「更好的替代方案」。

據報導，美國有近 2200 萬人目前依賴的加碼補助源自拜登政府 2021 年的防疫紓困法案，一旦到期，無黨派醫療政策研究機構（KFF）預估保費明年恐將「翻倍」。國會預算處（CBO）也估計將多出逾 200 萬人失去保險。

但據《CNN》引述知情人士指出，這份提案尚未定案，內容與時機仍可能有變動。白宮官員則在聲明中表示：「在總統正式公布前，有關政府醫療政策的任何報導都只是假設。」最初報導該消息的《MS News》則未有更多說明。

據報導，目前構想核心為讓補助先行延長，但同時加上新的限制，例如恢復收入上限，或要求所有投保人至少自行負擔部分保費，以回應共和黨長期批評的「零保費計畫」與補助過度寬鬆的問題。

另一項關鍵則是擬允許選擇較低階健保方案的民眾把部分聯邦補助直接轉入個人健保儲蓄帳戶（HSA）。川普過往言論也更傾向把部分補助改為直接給付個人，而非交由保險公司。共和黨籍參議員瑞克・史考特與卡西迪近期推出方案，主張讓投保人可把部分甚至全部補助放進健康儲蓄帳戶（HSA），用於購買較便宜的醫療計畫或支付門診、藥費等自費支出。保守派智庫 Paragon Health Institute 也提出類似架構，並建議國會恢復分攤式補助，以壓低部分 ACA 保單保費。

報導引述知情人士指出，新版本也可能納入擴大「非 ACA 保險」的條款，並把川普主張已久的藥價「最惠國政策」（Most Favored Nation）納入立法，讓藥價可比照同級國家更低的標準進行談判。據報導，川普政府近年以此機制與多家製藥公司談成自願降價協議，降低處方藥成本。

