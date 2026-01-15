宏都拉斯復交有譜？外媒傳賴清德月底出訪過境美國 府方急回「純屬臆測」黃暐瀚揭 3 關鍵：不太可能

華爾街日報近日報導，總統賴清德可能於1月27日前往宏都拉斯，參加新任總統阿斯夫拉的就職典禮。對此，總統府已發表聲明回應「純屬臆測」，強調若元首有確定訪問行程，會向國人說明。政治評論員黃暐瀚則分析，這項傳聞有三個「不太可能」的理由。

總統府否認出訪傳聞

針對外媒報導，總統府表示，「對於外媒的報導都是純屬臆測，如果元首有確定的訪問行程，會跟國人說明。」從官方回應來看，目前並無此出訪計畫。

黃暐瀚分析三大「不太可能」

黃暐瀚指出，雖然相信賴總統與外交部都希望有一天能訪問宏都拉斯，但現階段要成行有三個不太可能的原因：

第一、時間過於倉促

今天是1月15日，距離1月27日的就職典禮僅剩12天。黃暐瀚表示，以他過去的採訪經驗，目前完全沒有規劃跡象、沒有消息、沒有通知媒體記者，也沒有國安特勤中心的行前準備，「這不太可能」。

第二、台宏尚未復交

黃暐瀚強調，宏都拉斯目前與中華民國處於斷交狀態。他指出，現任總統要出訪，一定需要正當理由，通常是前往邦交國。「賴清德總統在短短12天之後要去一個斷交的國家，這不太可能吧？復交以後有可能啦，那不會拖到這12天不講嘛。」

黃暐瀚也提到，過去賴清德尚未就任總統時，曾與副總統蕭美琴在美國紀念碑前合照，但「當上總統，現任總統就不行嘛」，必須透過過境外交等正式管道。

第三、國際情勢複雜

黃暐瀚分析，目前美中關係緊張，外界關注的4月「川習會」都還充滿變數，「美中現在目前正在對幹」，在這樣的國際氛圍下，賴總統突然出訪斷交國的可能性更低。

外界仍關注後續發展認為若賴總統出訪宏都拉斯，可能「一次解決兩個問題」：既能參加就職典禮促成台宏復交，又能透過過境美國實現訪美。然而在總統府否認與黃暐瀚的分析下，此傳聞的真實性備受質疑。

總統府重申，若有確定的元首出訪行程，將會正式向國人報告說明。