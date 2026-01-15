宏都拉斯復交有譜？外媒傳賴清德月底出訪過境美國 府方急回「純屬臆測」黃暐瀚揭 3 關鍵：不太可能
黃暐瀚從籌備時程、外交身分與國際角力分析「不太可能」
華爾街日報近日報導，總統賴清德可能於1月27日前往宏都拉斯，參加新任總統阿斯夫拉的就職典禮。對此，總統府已發表聲明回應「純屬臆測」，強調若元首有確定訪問行程，會向國人說明。政治評論員黃暐瀚則分析，這項傳聞有三個「不太可能」的理由。
總統府否認出訪傳聞
針對外媒報導，總統府表示，「對於外媒的報導都是純屬臆測，如果元首有確定的訪問行程，會跟國人說明。」從官方回應來看，目前並無此出訪計畫。
黃暐瀚分析三大「不太可能」
黃暐瀚指出，雖然相信賴總統與外交部都希望有一天能訪問宏都拉斯，但現階段要成行有三個不太可能的原因：
第一、時間過於倉促
今天是1月15日，距離1月27日的就職典禮僅剩12天。黃暐瀚表示，以他過去的採訪經驗，目前完全沒有規劃跡象、沒有消息、沒有通知媒體記者，也沒有國安特勤中心的行前準備，「這不太可能」。
第二、台宏尚未復交
黃暐瀚強調，宏都拉斯目前與中華民國處於斷交狀態。他指出，現任總統要出訪，一定需要正當理由，通常是前往邦交國。「賴清德總統在短短12天之後要去一個斷交的國家，這不太可能吧？復交以後有可能啦，那不會拖到這12天不講嘛。」
黃暐瀚也提到，過去賴清德尚未就任總統時，曾與副總統蕭美琴在美國紀念碑前合照，但「當上總統，現任總統就不行嘛」，必須透過過境外交等正式管道。
第三、國際情勢複雜
黃暐瀚分析，目前美中關係緊張，外界關注的4月「川習會」都還充滿變數，「美中現在目前正在對幹」，在這樣的國際氛圍下，賴總統突然出訪斷交國的可能性更低。
外界仍關注後續發展認為若賴總統出訪宏都拉斯，可能「一次解決兩個問題」：既能參加就職典禮促成台宏復交，又能透過過境美國實現訪美。然而在總統府否認與黃暐瀚的分析下，此傳聞的真實性備受質疑。
總統府重申，若有確定的元首出訪行程，將會正式向國人報告說明。
其他人也在看
即刻生效！川普制裁伊朗貿易國徵25%關稅 「最大爐主」中國發聲了
美國總統川普（Donald Trump）今天再度聲援伊朗抗議民眾，鼓勵他們繼續抗爭，並稱「援助正在路上」，美國也對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%關稅，立即生效。對此，中國外交部發言人毛寧發聲了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 146
力挺林俊憲卻未翻盤！黃偉哲第一時間表態
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選結果今（15）日正式出爐，立委陳亭妃以2.69%的些微差距勝出，擊敗同黨對手林俊憲，確定代表綠營出戰2026台南市長選舉，未來將與國民黨立委謝龍介正面交鋒。...今日新聞NOWNEWS ・ 43 分鐘前 ・ 12
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 516
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 177
蔡易餘出線！王育敏喊「成功不必在我」 國民黨擬推奇兵選嘉義縣長
民進黨14日公布2026年嘉義縣長初選民調結果，立委蔡易餘勝出，預計下周中常會正式提名。國民黨方面則傳出將採取「在野大聯盟」策略推出奇兵，2022年曾角逐縣長失利的立委王育敏表態「成功不必在我」，願意讓賢支持最有勝選機會的人選。國民黨組發會主委李哲華透露，目前已接觸好幾位在野人士，將加快腳步進行協調。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 120
民進黨台南市長初選落幕！陳亭妃民調勝出 林俊憲差2%吞敗
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨今（15）早公布台南市長初選民調，立委陳亭妃60.8557%民調最高，勝過立委林俊憲的58.1630％，但兩人都贏國民黨立委謝...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 27
黃國昌擬自提《國防特別條例》？！黃虹霞指「違憲」：在野黨沒有提預算權力…批立院在野黨「自認執政黨」：立委是要幫政院讓國家正常運作、不是杯葛
黃虹霞批評，現在立法院佔多數的這兩黨，好像自認為自己是執政黨的樣子，「事實上不是欸，你不可否認的是，執政黨就是民進黨」...放言 Fount Media ・ 4 小時前 ・ 42
陳亭妃若出局誰得利？他揭謝龍介知道票在哪
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選結果將於今（15）日稍後出爐，民進黨立委陳亭妃、林俊憲誰會出線備受關注。對此，前立委郭正亮認為，如果陳亭妃輸掉初選，她的鐵票支持者可能不會去投票，而陳亭妃和...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 52
急踩剎車！川普爆「處決首位示威者」喊卡 伊朗外長證實了
伊朗原預計於14日公開處決首名示威者索坦尼（Erfan Soltani），不過美國總統川普接獲情報顯示，伊朗方面已停止處決示威者，對此，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）也證實此事，強調「處以絞刑是不可能的事」，試圖平息國際怒火。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 9
美方軍售首波僅3000億？黃國昌談國防特別預算占比 林冠任：和1.25兆差很大
規模1.25兆的國防特別預算持續卡關，民眾黨主席黃國昌率團訪美之際，紐約時報突揭露台美關稅談判接近尾聲，台灣稅率有望降至15%；黃國昌今（14）日上午召開記者會時指出，與美方會談後發現，1.25兆元的特別條例，除美方已公布的5個項目外，「有相當高比例不是軍購！」對此，代表民眾黨參選台東縣議員的林冠任今（14）日在臉書直指，對美軍購3000億元和1.25兆落差......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 51
柯志恩喊決戰新潮流 吳子嘉認：不開戰就等死！
民進黨2026高雄市長初選13日結果出爐，由立委賴瑞隆以0.61個百分點微幅差距勝過邱議瑩出線，將代表民進黨迎戰國民黨參選人柯志恩。柯志恩回應表示，未來將是兩人之間的決戰，也是她與新潮流派系的對決，期待展開一場君子之爭。對此，媒體人吳子嘉分析，新潮流派系作風狼性，必定將對手鬥到你死我活，直言柯志恩若堅持君子之爭，就不用打這場選戰。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 47
賴瑞隆出線迎戰柯志恩！媒體人揭未來「關鍵2重點」：要慎重
民進黨高雄市長黨內初選結果13日出爐，由立委賴瑞隆勝出。媒體人陳敏鳳分析年底高雄市長選戰，她說，國民黨立委柯志恩是相對強的人選，之後就要看賴瑞隆的整合能力，以及高雄市長陳其邁的輔選。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
7搶4！徐嶔煌正式參戰大安文山綠營初選 提名競爭白熱化
[Newtalk新聞] 名嘴徐嶔煌昨日拋出震撼彈，宣布將參選台北市大安、文山區市議員，並爭取民進黨提名。今（15）日上午召開記者會正式宣布參選，提出「財經、數據，監督市政」作為主要選舉理念。據了解，上屆該區市議員民進黨提名5席，最終只上3掉2，今年選舉預計只提名4席，現在則是呈現7搶4局面。 徐嶔煌記者會現場，包含立法委員沈伯洋，以及資深媒體人邱明玉、姚惠珍，外匯專家Joe、財經專家李柏鋒、熱血公民教師黃益中等多位政界、學界及財經界代表到場力挺，展現跨界支持聲勢。 徐嶔煌表示，自己曾任職於知名IC設計大廠瑞昱半導體，也曾擔任《北美智權報》總編輯，長年投入網路、科技產業與財經媒體領域，熟悉產業與科技趨勢，也深刻理解產業與科技如何為城市帶來實質進步。他強調，「懂產業」才能為城市找出路，「興科技」則是讓城市治理升級。 徐嶔煌也分享，過去因應空汙議題，促成瑞昱半導體、華碩與市府合作推動「空氣盒子」計畫，讓台北市民能在零開發成本下，即時掌握PM2.5數據，成為官民合作、科技興利的具體實例。他認為，政治不只是監督，更需要透過專業整合，為市政創造實際效益。 對於未來參選方向，徐嶔煌進一步說明，將以專新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 12
伊朗官媒出招！首都萬人遊行挺政府畫面曝光 國會議長嗆聲：美國介入將得到「難忘的教訓」
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導伊朗示威情勢逐漸升級，據傳已演變為大規模鎮壓情形，並導致多人傷亡。然而有別於西方媒體論述的全國反抗政府情形，伊朗國...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 20
快訊／民進黨嘉義縣長初選結果曝！蔡易餘大勝26%擊退黃榮利勝出
2026年民進黨嘉義縣長初選電話民調昨（13）日晚間展開，參與初選者包括立委蔡易餘、縣議員黃榮利，3家民調公司有效樣本數達標，民進黨今（14）日上午揭曉結果，64.8135%支持度輾壓對手黃榮利38.1949%，確定初選勝出。民進黨發言人韓瑩宣布，蔡易餘將由選對會下周開會提報中執會進行提名作業，將對決國民黨的參選人王育敏。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
妃殺出重圍、賴如何輔選？他驚：綠版甄嬛傳
[NOWnews今日新聞]民進黨今（15）日壓軸公布台南市長黨內初選民調結果，歷經激烈角力的「妃憲之爭」正式落幕，由立委陳亭妃在關鍵時刻勝出，取得代表民進黨出戰2026台南市長選舉的門票。她隨即高調喊...今日新聞NOWNEWS ・ 44 分鐘前 ・ 發表留言
民眾黨擬自提「國防預算條例」 黃國昌：赴美後反對院版決心更強烈
藍白昨在立法院程序委員會第8次封殺行政院所提攸關1.25兆元的國防特別預算條例。甫率團訪美回台的民眾黨主席黃國昌今天表示，從美國回來以後，他反對的決心只有更強烈、沒有軟化；他強調，台灣有強化國防的必要，但錢要花在刀口上，不能成為某些軍火商掮客眼中的大肥肉，民眾黨將自提草案，相關內容他在華府說明清楚。自由時報 ・ 1 天前 ・ 24
黃國昌結束訪美！ 驚爆1.25兆特別預算並非都是對美軍購
民眾黨主席黃國昌結束72小時旋風式赴美行程，今天（14日）清晨返抵國門，上午9點30分在民眾黨中央黨部召開記者會，透露1.25兆特別預算其實「並非全都是對美軍購」；也證實對美關稅談判基本上已經談妥，但中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
美英急撤卡達人員疑備戰 伊朗官媒秀「刺殺川普」標語嗆：這次不會失手
美國總統川普聲援伊朗示威民眾，並說援兵已經在路上，外界都在關注美國何時對伊朗政府「出手」，而伊朗政府則是不斷反嗆，只要美國敢動手就會大規模報復。伊朗官方媒體報導在抗爭衝突中身亡官員的葬禮時，還特寫支持者手持刺殺川普的死亡威脅標語。根據外媒報導，美、英兩國正撤離駐卡達軍事基地的人員，外界解讀這可能是美軍即將對伊朗發動軍事打擊的前兆，但沙烏地阿拉伯已向華府表明，拒絕開放領空供美軍攻擊伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 9
鄭麗君昨晚赴美再磋商 卓榮泰：盼取得有意義進展
台美關稅談判，進入最終階段，傳出美國對台進口關稅將降至15%。行政院台美經貿工作小組今天表示，行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮與談判團隊，昨天（14日）晚間出發赴美，進行新一輪實體磋商，此行有四項談判目標，結束後台美雙方預計對外宣布達成共識的內容，後續再擇期簽署台美貿易協議。行政院長卓榮泰今天表示，期待這是一次有意義的進展，也盼談判底定後，能讓國內產業迅速調適。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前 ・ 607