外媒再報導將換駐美代表 林佳龍回應了：沒有啟動任何程序

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平今（10/30）日於韓國會面，是睽違7年再次進行「川習會」，不過美國有線電視新聞網（CNN）報導，台灣憂心美國挺台力道減弱，欲召回現任駐美代表俞大㵢，改派一位更具政治手腕的外交官。

CNN報導，多位消息人士透露，川普第二任期以來，台灣的焦慮確實有所加深，且台灣正考量召回現任駐美代表俞大㵢，改派一位更具政治手腕的外交官；部分川普政府官員私下表示，雖然俞大㵢獲得部分白宮人士支持，但他仍被部份人士認為欠缺與川普圈子有效互動的政治能量。

立法院外交國防委員會今日邀請林佳龍進行「我國參加2025年亞太經濟合作會議（APEC）的任務與目標」與「中共對台進行長臂管轄／跨境鎮壓及我國相關應變」的專案報告，他回應國民黨立委徐巧芯的質詢時表示，目前沒有啟動任何調整駐美代表的程序，駐美代表處的功能發揮得很好。

川普就任後，國內外不斷傳出將召回駐美代表的消息，一度傳出由前國安會副秘書長徐斯儉駐美、俞大㵢改調派西班牙，也曾傳出由現任駐加拿大代表曾厚仁，甚或傳出國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍兩人成為涉外的「兩顆太陽」，因此意見不一。不過，當時外交部就多次聲稱，從來沒有啟動相關動作。

