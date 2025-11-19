外媒唱衰台灣？前駐歐盟代表反擊「台灣病」：經濟表現佳是驕傲的勳章

《經濟學人》上周以「台灣病」一文批評央行對新台幣匯率的政策，並指出新台幣價格偏低，引發社會高度討論。對此，前駐歐盟代表李淳今（18）日在民進黨發言人韓瑩主持的直播節目《午青LIVE》表示，台灣經濟表現優異，並在全球供應鏈中佔據關鍵地位，因此這不應被稱為病，而是驕傲的勳章。

李淳指出，《經濟學人》以大麥克指數為例，認為台幣被低估應升值，但商品價格的高低與當地競爭環境有關，因國家而異，無法單憑此佐證台幣是否被高估或低估。他強調，已有大量證據顯示台幣不存在低估問題，央行也與美國財政部共同聲明，表示不干預匯率。因此，匯率問題應回歸市場機制，穩定才是關鍵。

對於經濟學人提出的「台灣病」說法，李淳認為，其概念源自過去的「荷蘭病」，但台灣與荷蘭病的情況完全不同。荷蘭病源於天然資源依賴，而台灣經濟表現良好，擁有科技競爭力、代工信任度，以及全球供應鏈的關鍵地位，目前尚無明顯競爭者，因此不應是病，而是驕傲的勳章。

李淳強調，過去40年台灣經濟表現名列前茅，維持競爭力與人才培育至關重要。他也提醒，在野黨唱衰台灣，將不利於國家競爭力的長期發展。

