外媒問兩岸認同與統一 鄭麗文：我們是中國人、兩岸人民接受我就接受

國民黨主席鄭麗文日前接受外媒《經濟學人》專訪。當被問及身分認同議題時，鄭麗文指出「它絕大部分的含義是文化的，是歷史的，是血緣的，它只有極少極少的比例是在講現代國家的認同。」據憲法規定「我們也是所謂的中國人。」至於統一的問題上，鄭麗文強調「我公開表示過我的原則就是，兩岸人民都能夠接受的，我就能夠接受。」

國民黨主席鄭麗文。（中天新聞）

鄭麗文日前接受外媒《經濟學人》專訪，相關內容今（3日）播出。另方面，國民黨智庫、國家政策研究基金會正在大陸北京與中共的智庫「海峽兩岸關係研究中心」舉行「兩岸交流合作前瞻論壇」（國共智庫論壇），重建雙方交流管道。

外媒關切如何看待兩岸身分認同的問題，鄭麗文指出，相關討論長期被高度政治化，反而加深社會對立。她直言：「我認為它不應該被高度的政治化。」並表示台灣與中國的關係不應被簡化為對立選項，「台灣跟中國的概念不應該是對立，而應該是包容的。」

鄭麗文進一步說明，對多數人民而言，相關認同更多來自文化與歷史層次，「事實上對我們來講，它絕大部分的含義是文化的，是歷史的，是血緣的，它只有極少極少的比例是在講現代國家的認同。」她也指出，若回到憲政層次來看，「如果回歸中華民國憲法的規定，那我們其實根據憲法的規定，我們也是所謂的中國人。」

對於兩岸和平統一，鄭麗文強調：「我公開表示過我的原則就是，兩岸人民都能夠接受的，我就能夠接受。」她也表明務實立場，認為現階段並不成熟。討論這個言之過早，沒有成熟的條件。當下最重要的是確立一個可以永續存在的和平架構。