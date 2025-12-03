外媒喊「中國霸凌日本給世界上一課」！謝金河：日本2位女性成世界焦點
財經中心／黃韻璇報導
中日關係因日本首相喊「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。財信傳媒董事長謝金河就直言「日本這兩位女性都成了世界焦點」，並分析接下來日本強運上升，「把通縮的棒子交給中國」走過失落30年的日本，慢慢成為正常的國家。
謝金河2日在臉書發文「日本強運上升，渡邊太太退場！」提到《華爾街日報》以「中國霸凌日本，給全世界上了一課」為題發表社論，謝金河指出，這個施壓台灣人最懂，除了飛機繞境，其他的劇本都幾乎在台灣演練過，而且中國施壓愈大，對手民調愈高。
謝金河表示，從中日交惡以來，高市的民調愈來愈高，而且深受年輕人歡迎，中國以旅遊脅迫，但日本業者很少像台灣的業者出來駡政府，有少數業者站出來，也被人起底是中國人一條龍經營的業者。此外，最近高市的「工作，工作，工作，再工作」得到今年流行語大賞，高市引用《進擊的巨人》名言「閉上嘴巴，全部都押我！」向阿拉伯投資家喊話，其幽默、機智受到高評價。
謝金河還提到，在上海演唱會被取消的濱崎步，也在自媒體上發文表示，「雖然14000個位子是空的，但她仍向全世界關心她的人致謝！」她人在中國，發言仍鏗鏘有力，直言日本這兩位女性都成了世界焦點。
接著，謝金河分析，接下來的世界會發生新的變化，明年美國會繼續降息、日本會升息。過去幾十年，在日本失落時代，日本經歷漫長的負利率、零利率，借日圓買美元的渡邊太太成為世界的焦點，在日本借便宜的錢投資世界是常態，現在這個趨勢開始產生變化。
謝金河指出，最近的比特幣從12.59萬美元跌至8萬美元左右，意味著借便宜錢的資金收縮。日本10年公債殖利率上升至1.868%，中國10年債殖利率是1.83%，日本10年債殖利率正式超越中國，30年債日本早已超過中國，這也意味著過去30年的泡沫經濟調整，現在日本把通縮的棒子交給中國。他斷言，走過失落30年的日本，慢慢成為正常的國家，接下來日本利率會從0.25%慢慢往上，貶值的日圓也將緩和升值，日本的國防軍工產業及半導體產業鏈會大起，日本投資會成為世界的新焦點！
