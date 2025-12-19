外媒報北捷4死案「暴力犯罪在台罕見」 《衛報》追煙霧彈來源

張姓逃兵在誠品南西店隨機砍人，警方封鎖線場，地上留有大片血跡。路透社



北捷昨天（12/19）發生隨機殺人驚悚命案！因妨害兵役遭通緝的27歲男子張文，投擲煙霧彈後揮刀砍人，事件造成包括凶嫌在內4人死亡。包括 《紐約時報》、英國廣播公司（BBC）、美聯社、路透社等國際媒體都報導本案，指暴力犯罪在台灣相當罕見，上一次發生類似案件為2014年的鄭捷案。

英國廣播公司（BBC）報導，台灣的暴力犯罪率低，這類攻擊事件在台灣十分罕見，台北上一次發生類似事件已超過10年，為2014年鄭捷案，當時造成4人死亡，凶嫌於2016年伏法。

《紐約時報》報導，台灣是大致上安全之地，暴力事件很少發生，這次事件引發媒體關注。

美聯社指出這是一場無差別攻擊，凶嫌在「熱門購物區」揮刀，於誠品傷及多人，「主要傷及頸部」。

《衛報》報導，案發後該報在台灣的網路商城查詢煙霧彈，發現有的網站已經下架，另一家也停售。

一間販售煙霧彈的裝備店接受《衛報》訪問時說，案發後查看記錄，未發現異常或大量的銷售記錄，認為凶嫌作案用煙霧彈並非從該店購買，也強調這些物品僅用於戶外活動、訓練、信號等合法用途，非暴力用途。《衛報》報導中未提及上述網路商城、平台，與裝備店家的店名。

