外媒報導台灣對出口中國晶片擬祭史上最嚴管制 經濟部回應了
彭博報導，台灣擬強化高階晶片管制，經濟部今（9）日晚間回應表示，將持續強化我國戰略性高科技貨品的管理機制，以符合國際出口管制的發展趨勢，並同時保障我國家安全。
經濟部強調，美國近年依據其「出口管制條例」(EAR)及相關管理規定，加強先進晶片及半導體設備的出口管制。美國作為台灣最重要的貿易夥伴，我持續在既有機制下，就高科技貨品的違規轉運等議題，持續與美方進行聯繫溝通，以落實雙方共同的出口管制目標。
彭博資訊引述知情人士報導，我國政府正在研議大幅收緊對中國AI晶片出口管制措施，以進一步與美國措施保持一致，目的在打擊半導體走私。
彭博報導並指出，一旦相關措施正式生效，將成為賴政府迄今保護台灣科技及國家安全最具力度的措施。台灣政府正考慮制定新規，將AI晶片銷售限制擴大至所有中國客戶，不僅限於華為等現有黑名單所列的企業。
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