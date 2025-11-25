外媒報導台灣對美投資4000億美元 國民黨批賴政府談判黑箱賣國

〔記者施曉光／台北報導〕在台美關稅談判最後磋商階段，外媒「金融時報」日前報導台灣可能對美投資4000億美元，對此，國民黨表示，4000億美元為12.5兆新台幣，相當於我國4年總預算金額，如此黑箱賣國的談判方式，能為台灣換到什麼利益？又葬送了產業的哪些權益？國人全部不得而知！該黨要求賴政府向國會報告。

國民黨批評賴政府，在談判桌上毫無招架之力，拱手送出護國神山，卻可能只換得5%的關稅調降，有學者分析此舉恐怕使我國陷入前所未有的國安危機，放眼未來10年，當美國在晶片製造的戰略自主性持續上升的同時，台灣的「不可取代性」將被稀釋，賴清德總統在美國眼中恐怕不是盟友，只是一名「 散財童子」。

國民黨強調，不反對國際投資，但不可用犧牲本土產業的根基，來交換短期的外交成果，更不能黑箱作業，民進黨政府應該立即停止黑箱談判，並根據「條約締結法」，向國會進行報告，公開所有承諾內容與影響，該黨反對民進黨的黑箱，也反對民進黨出賣國家未來！

國民黨還說，國際談判沒半步，賴政府只顧搞選舉，民進黨高官一心只想著選舉，把政黨私利擺在國家公益之前，主責對美關稅談判的行政院副院長鄭麗君，被民進黨的大內宣形塑為「最難纏的談判高手」，結果卻幫台灣談出疊加20%的高額暫時性關稅，日前在談判的關鍵時刻，還被抓包忙著幫民進黨立委蘇巧慧舉辦的營隊站台，而本應全神貫注局勢變化的外交部長林佳龍，竟然忙著發文力挺同派系的民進黨立委林岱樺參選高雄市長，把派系及政黨私利，放在國家公益之前，無視外交部長的重責大任。

