外媒報導台灣少子化！「14寶爸」馬斯克示警：人類嚴重生存威脅

國際中心／游舒婷報導

根據內政部統計，台灣的人口數已經連續23個月呈現負成長，11月新生兒出生數更是創下新低，僅7946人，台灣少子化的狀況經由外媒報導後，更是吸引全球首富馬斯克（Elon Musk）的關注。

馬斯克轉發有關台灣生育率下降的新聞。（圖／翻攝自馬斯克IG）

社群平台「X」上，有篇文章報導台灣的低出生率，文中提到台灣的出生率持續下降、創歷史新低，台灣人口數連續23個月下滑，死亡人數幾乎是新生兒人數的兩倍，出生率世界最低，並形容這個狀況「沒有新生命就沒有文明。」

馬斯克在今日轉發貼文，並寫到「人口崩跌持續加速」，相當關心這個議題。事實上，身為「多產」的父親，馬斯克擁有14名子女，他過去也曾對外指出，生育率下降將對人類構成嚴重的生存威脅，更表示少子化問題比全球暖化來得嚴重。

根據過往馬斯克向外界透露的消息，他狂生小孩是有計劃的，他的目標是製造更多高智商人類，逆轉文明毀滅的狀況，馬斯克的生育觀念是「讓受過良好教育的人多生孩子」，過去他也曾表示，自己想在世界末日之前生育「軍團級」的孩子。

Population collapse continues to accelerate https://t.co/jCEPSaodkz — Elon Musk (@elonmusk) December 12, 2025

