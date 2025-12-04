外媒報導大量解放軍艦海上現蹤 張競：少見多怪劃錯重點

「路透社」今（4）日發佈獨家報導，聲稱解放軍海軍大量艦艇現蹤。對此，中華戰略學會資深研究員張競指出，其實這是標準「歲末冬操」演練項目；誠如以往在「聯合利劍2024B」演習時，解放軍航空部隊順勢實施全掛載、全彈量、全油量測試，是相同的原則與理念。

解放軍巡防艦海上編隊資料照。(圖/中國軍網)

張競強調，這個是艦艇戰備與港內後勤支援的全功能壓力測試，每年都會定期實施類似演練。各艦隊的艦艇集中在特定時段，出港實施各不同層級基本演練，然後返港測試港內勤務支援作業能量，其中包括加油、加水、上彈以及補充各類補給品。

張競表示，真正被操練驗收的對象是港勤支援單位，其中包括各軍港油料庫、加水站、彈藥庫、主副食供應等補給作業單位，但其中最重要關鍵受測單位，則是負責協助艦艇裝卸精準導引武器的港勤支援單位。

張競認為，解放軍動態重點是港內後勤整補。圖為國軍「漢光41號」演習中， 萬里號海巡艦吊裝雄二飛彈雙聯裝彈箱。(圖/軍聞社)

張競指出，其中包括在碼頭吊掛反艦與防空飛彈的吊車與運彈卡車組合作業，在飛彈核潛艦舷側協助吊掛戰略飛彈的吊掛作業駁船與飛彈運輸駁船組合作業，危險品碼頭人力搬運與運彈卡車間的組合作業，現在更加上運用碼頭岸邊軌道上的起重吊車，對航空母艦各類精準導引艦用彈藥與空用彈藥的補給吊掛作業。

張競表示，對於各類不同艦艇的流體補給品補充作業與固體補給品補給吊掛作業，都是分別考核與評鑑，靠泊整補、錨泊整補與水鼓繫留整補，更是分別加以測驗與考核。

大陸「聯合利劍2024B」演習情形。 (圖/央視)

張競指出，同時動員多艘艦艇出港與返港，其實更是在測驗考核軍港靠泊位置分配與整補需求能否適當安排，最後則是能否維持作業秩序，港內岸勤支援人力、車輛與作業機具的調配能否符合效率，滿足作戰支援與後勤補給需求。

張競認為，許多大陸軍事活動的研究者，每年看到此種「歲末冬操」、大量艦艇現身出海，可是從這麼多艦艇蜂擁而出，到海上操演科目、活動海域與航行期程，卻看不懂此種軍事動態的真正演練目的為何？其實就是因為解讀者是新手上路、少見多怪所致。

張競強調，解放軍艦艇大舉出港活動，真正好戲是在港內上演，正如「聯合利劍2024B」演習時，解放軍航空部隊順勢實施全掛載、全彈量、全油量測試時，真正壓軸關鍵戲碼是在各機場停機坪的掛彈與加油點上演。媒體記者將焦點放在港外動態，硬扯諸多政治意涵，牽拖各種政治想像劇情，其實是完全劃錯重點。

