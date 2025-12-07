外媒報導香港惡火 港國安公署約談：好自為之

中國 / 綜合報導

香港新界大埔大火後，不但港人不能究責，現在連外媒報導自由都受限。中國駐港國安公署6日發布消息，聲稱「依法約談」部分在港外國新聞機構負責人和記者。

駐港國安公署聲稱，近期有外媒報導「罔顧事實」、「散播虛假訊息」、「歪曲抹黑」政府的救災善後工作，誤導國際社會認知。駐港國安公署還強調，任何媒體不得借新聞自由之名，干涉中國內政、干預香港事務，希望在港外媒能遵守有關法律，自我珍重、好自為之。

廣告 廣告

而駐港國安公署約談外媒前，才以「煽動」為由抓捕3名港人；香港特首李家超日前被法新社記者詢問，這些被捕的人犯了什麼法、以及特首要不要就大火負起政治責任時，李家超都沒有正面回應，或是實問虛答。

原始連結







更多華視新聞報導

中國旅遊平台與柬埔寨簽約合作 網友急忙銷帳號防詐

中國官媒央視設新媒體 為北京當局打輿論戰

中國房市低迷 任澤平：將出現20/80漲跌分化

