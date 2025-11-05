外媒報導「龍燮鬥實境秀」？馬文君：重創駐外人員士氣

外媒接連披露台灣外交戰困窘，彷彿龍燮鬥實境秀？立委馬文君認為外交部花大錢，還被外界扭曲，重創駐外人員士氣。（馬文君提供／楊靜茹南投傳真）

多家外媒接連披露台灣外交戰困窘，包括在紐約宴請川普團隊卻沒人到場、台加貿易協議遲未簽署、愛沙尼亞代表處命名陷膠著等，再配合國內媒體渲染，立委馬文君質疑，這些疑似部內刻意放話，或外部力量打壓，藉此攻擊林佳龍部長？將重創駐外人員士氣。

馬文君說，日媒批露，我國希望愛沙尼亞代表處能比照立陶宛，以「台灣」命名，但愛沙尼亞堅持以「台北」為名，雙方陷入僵局；另有外媒指出，台加雙方雖早已敲定貿易協議內容，卻遲遲未簽署；還有外交部在紐約的高檔餐廳宴請川普團隊，卻沒人到場。

馬文君質詢，這些報導疑似有人透過外媒放消息，出口轉內銷，攻擊部長、打擊外交部士氣，影響台灣外交工作推展，還是美中川習會後，美方對我國外交團隊的態度已改變，刻意放消息？

林佳龍回應，與愛沙尼亞的談判仍在持續，雙方保持良好溝通。針對近期外媒報導，外交部都有掌握，研判部分有「認知作戰」意圖，透過外媒報導，再配合國內媒體渲染，以外交部立場，有錯誤、有假訊息就澄清反駁，並對背後的資訊流、遊說團體進行追蹤。

馬文君要求，外交部針對任何放話、假訊息不能只有反駁，應主動揭露真相，如果掌握確切資訊，就要適時公布，以正視聽。

馬文君認為，台灣的外交處境艱難，因此外交預算一年比一年高，若因部內放話，還是外部力量打壓，代表花大錢，沒預期效果，還要被外界扭曲，外交預算都被浪費掉，駐外人員的心力都白費，「人民很難接受」。

