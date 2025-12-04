外媒大讚台積電 稱「2026唯一需持有的AI概念股」

台北市 / 綜合報導

AI人工智慧基礎設施支出，預計將再次飆升，外媒點名，台積電將是這波趨勢中的最大贏家，也是2026年投資人唯一需要持有的股票。

報導指出，儘管AI相關股票最近可能因潛在的泡沫化疑慮而面臨壓力，但不可否認的是，AI技術正被各行各業廣泛採用，影響著眾多產業。由於台積電在AI晶片供應鏈中具有關鍵地位，而AI市場預計在2026年維持強勁擴張，市場目前給予台積電約30倍的本益比，股價可能仍有上行空間。

