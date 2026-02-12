外媒專訪賴清德稱「台灣總統」 陳冠廷：國際不再用中國敘事矮化台灣 109

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

總統賴清德近日接受法新社專訪，該媒體以「台灣總統」稱呼一事，民進黨立委陳冠廷今（12）日表示，總統被列為全球頭條，並以台灣總統作為正式稱呼，這不僅象徵台灣已站上國際主舞台，國際主流媒體不再沿用中國的敘事模式來矮化或邊緣化台灣，具有高度象徵意義。

陳冠廷指出，總統賴清德在專訪中點出與日本、菲律賓及歐洲在科技與安全領域的合作，這是一個很清楚的戰略訊號。他說，台灣議題與區域安全、全球穩定已經高度連動，台灣的利益不只是台灣自己的利益，而是與整個國際社會的利益緊密相連。

陳冠廷強調，無論是全球航運安全、關鍵地緣位置，或是半導體與高階科技供應鏈，台灣都是不可或缺的重要夥伴，一旦台海出現重大衝突，將直接引發全球性的經濟與貿易衝擊，這也是為什麼國際社會愈來愈重視台海和平穩定。

陳冠廷進一步表示，從總統賴清德特別強調日本、菲律賓，可以看到一個新的趨勢正在形成，就是中等強國之間正逐步邁向集體安全的新秩序，台灣、日本、菲律賓這類中等強權在安全與科技上的合作深化，實際上就是在共同提升區域嚇阻力，降低誤判風險。

陳冠廷認為，透過中等強國之間更緊密的戰略協作，不但能補強區域安全結構，也能讓嚇阻更具可信度，這對維持印太和平穩定是正面發展。同時，他也強調台灣必須大幅強化自身防衛能力，展現自我防衛與貢獻世界的能力與決心，並在國際外交上發揮影響力。

陳冠廷也補充，近期在與英法政策圈交流時，多位政界、安全事務人士都提出相近觀察，認為台海情勢已不再只是單一區域議題，而是牽動整體民主陣營安全與產業穩定的關鍵變數，歐洲政界對於台灣在科技供應鏈與區域安全中的角色理解明顯提升，並普遍支持以制度化合作與實質安全對話來降低風險、強化嚇阻。

照片來源：賴清德臉書

