外媒成中國資訊戰場！媒體人：破壞美日合作

▲日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，風波延燒至今。有日本資深媒體人認為，從目前部分外媒的報導來看，中國很可能是以資訊戰手法，扭曲台灣議題，想達到破壞美日合作的目的。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 外媒《華爾街日報》先前曾報導，美國總統川普（Donald Trump）日前與中國國家主席習近平通話後，在致電給高市早苗的過程中，曾建議高市「不要在台灣議題上」挑釁北京，似乎是不希望台灣問題影響「川習會」、中國採購美國農產品的承諾，但有關報導隨後就遭日本政府駁斥，日本內閣官房長官木原稔直言完全是「無稽之談」。對此，日本資深媒體人櫻井良子認為，這很可能是受到中國政府以資訊戰扭曲台灣議題的手法影響，為的是破壞美日合作。

根據《產經新聞》的櫻井良子投書內容，《華爾街日報》並非唯一有上述現象的外媒，日本《朝日新聞》上月底也曾以「中日對立成為日美之間的引爆點」、「高市的說法未獲美國支持」為標題，聲稱川普是在聽取了習近平的呼籲後，轉而讓高市早苗認清自己的位置。

報導提到，多名日本政府高層人士透露，高市早苗在通話時，其實是在向川普解釋「存亡危機事態」的重點，明確表示高市內閣的立場與前首相安倍晉三完全一致，川普對此也表達理解，所以整場通話的背景前提是「在日美合作前提下，維持穩定的日中關係」，壓根沒有出現「美國要求日本不要挑釁北京」的內容。

櫻井良子認為，中國為了扭曲歷史，持續發動各種資訊戰，一方面主張台灣二戰結束後就是中國領土的一部分，但其實國際法從來沒有規定台灣屬於中國，美國和日本也從來沒有承認過這套說詞。日本的態度一直很明確，兩岸必須在和平的前提下進行對話協商。然而，習近平完全無法接受高市早苗有關「台灣有事」的言論，無法容忍美日聯手因應台灣危機的可能，所以中國才刻意扭曲高市的發言，將其包裝成日本打算因台灣問題動用武力，還向國際社會大肆散播。

櫻井良子表示，她基本上是認同高市早苗許多強化國力的政策的，但現階段更重要的是，如何形成更完整的戰略規劃，面對中國這種扭曲歷史、不把國際法放在眼裡的鄰邦，未來勢必要投入更多心力做準備，認真布局整體戰略。

