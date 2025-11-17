外媒指台幣匯率遭低估 台美聲明釋出仍守31元

新台幣匯率近日成為國內外金融焦點。英國《經濟學人》(The Economist)在最新封面報導中點名台灣，指稱新台幣長期遭刻意壓低，引發所謂「台灣病」(Taiwanese disease)；另一方面，央行日前與美國財政部就匯率公布聯合聲明，市場預期升值情緒迅速發酵，今(17)日盤中一度推升新台幣勁揚逾1角，最高觸及31.024元，不過匯價仍維持在31字頭之上，未出現失序暴衝。

台美聯合聲明強調「不應操縱匯率、干預應採雙向調節」，並宣布自今(2025)年12月起，央行干預匯市金額從每半年公告一次，改為「按季揭露」，被解讀為台美在匯率透明度上取得更高的共識，也減少外界對「是否壓低新台幣」的疑慮。

消息公開後，離岸新台幣1個月期NDF價格率先大漲，今日現貨市場順勢開高，新台幣兌美元以31.13元開出後一路走升，但在美元買盤進場後，漲幅收斂，終場守在31元附近。

事實上，這波匯率討論的源頭，來自《經濟學人》封面故事「台灣榮景的潛藏風險」(The hidden risks in Taiwan’s boom)。報導指出，台灣央行長期抑制新台幣升值，以維持出口競爭力，卻衍生經常帳順差膨脹、外匯存底持續累積、房價飆升等結構性失衡，並以經GDP調整後的「大麥克指數」推算，新台幣相較美元被低估約55%，是《經濟學人》追蹤的53種貨幣中「低估程度最高」者。

報導更直言，偏弱的新台幣等同對全民課徵「隱形稅」，因為台灣高度仰賴進口的食物與能源，匯率偏低將侵蝕家庭實質購買力，同時，過剩流動性推升房價，讓民眾薪資追不上資產價格。壽險資金大量投入海外資產，一旦台幣劇烈走升，恐壓縮資本適足率，形成金融體系的潛在風險。

面對被國際權威刊物點名，央行罕見以5點聲明嚴正回應。首先強調匯率係由外匯市場供需決定，影響因素眾多，早已不是單一商品價格，甚至一籃商品就能精準反映的時代，在資本帳高度開放的環境下，跨境資金流向是左右匯率的重要力量。

其次，央行重申《經濟學人》在2003年就公開承認，大麥克指數「有其侷限」，更在2006年提醒各界勿將之過度延伸使用。大麥克本身並非跨境貿易商品，價格容易受到各國稅制、租金及人事成本影響，若將此單一商品價格直接拿來判斷匯率是否高估或低估，難免會產生偏差。

央行並指出，近年外資與本國資金的進出規模，合計已達商品貿易金額的近20倍，在這樣的金融自由化環境下，傳統建立在購買力平價(PPP)上的均衡匯率概念，已不適合作為實務上判斷匯率合理性的唯一標準。

對於外界質疑央行刻意壓低匯率以圖利出口商，央行再度澄清，一向採「順勢調節、降低過度波動」原則，並非單向度壓抑升值；文中將新台幣低估與台灣房價高漲、金融風險畫上等號「推論過於簡化」，難以成立。儘管近年台灣對美貿易順差擴大，但與美國財政部多次溝通總體經濟與匯率議題，美方從未要求我方「讓新台幣升值」。

匯銀主管分析，《經濟學人》的批評及台美聯合聲明，確實讓新台幣短線面臨不小的升值壓力，但從今日匯價仍停留在31字頭來看，市場並未出現恐慌追價，後續仍須觀察央行實際調節節奏，以及國際資金流向變化。匯率將在國際政治經濟與基本面之間，尋求新的平衡。

