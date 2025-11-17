外媒指台幣匯率遭低估 台美聲明釋出仍守31元
新台幣匯率近日成為國內外金融焦點。英國《經濟學人》(The Economist)在最新封面報導中點名台灣，指稱新台幣長期遭刻意壓低，引發所謂「台灣病」(Taiwanese disease)；另一方面，央行日前與美國財政部就匯率公布聯合聲明，市場預期升值情緒迅速發酵，今(17)日盤中一度推升新台幣勁揚逾1角，最高觸及31.024元，不過匯價仍維持在31字頭之上，未出現失序暴衝。
台美聯合聲明強調「不應操縱匯率、干預應採雙向調節」，並宣布自今(2025)年12月起，央行干預匯市金額從每半年公告一次，改為「按季揭露」，被解讀為台美在匯率透明度上取得更高的共識，也減少外界對「是否壓低新台幣」的疑慮。
消息公開後，離岸新台幣1個月期NDF價格率先大漲，今日現貨市場順勢開高，新台幣兌美元以31.13元開出後一路走升，但在美元買盤進場後，漲幅收斂，終場守在31元附近。
事實上，這波匯率討論的源頭，來自《經濟學人》封面故事「台灣榮景的潛藏風險」(The hidden risks in Taiwan’s boom)。報導指出，台灣央行長期抑制新台幣升值，以維持出口競爭力，卻衍生經常帳順差膨脹、外匯存底持續累積、房價飆升等結構性失衡，並以經GDP調整後的「大麥克指數」推算，新台幣相較美元被低估約55%，是《經濟學人》追蹤的53種貨幣中「低估程度最高」者。
報導更直言，偏弱的新台幣等同對全民課徵「隱形稅」，因為台灣高度仰賴進口的食物與能源，匯率偏低將侵蝕家庭實質購買力，同時，過剩流動性推升房價，讓民眾薪資追不上資產價格。壽險資金大量投入海外資產，一旦台幣劇烈走升，恐壓縮資本適足率，形成金融體系的潛在風險。
面對被國際權威刊物點名，央行罕見以5點聲明嚴正回應。首先強調匯率係由外匯市場供需決定，影響因素眾多，早已不是單一商品價格，甚至一籃商品就能精準反映的時代，在資本帳高度開放的環境下，跨境資金流向是左右匯率的重要力量。
其次，央行重申《經濟學人》在2003年就公開承認，大麥克指數「有其侷限」，更在2006年提醒各界勿將之過度延伸使用。大麥克本身並非跨境貿易商品，價格容易受到各國稅制、租金及人事成本影響，若將此單一商品價格直接拿來判斷匯率是否高估或低估，難免會產生偏差。
央行並指出，近年外資與本國資金的進出規模，合計已達商品貿易金額的近20倍，在這樣的金融自由化環境下，傳統建立在購買力平價(PPP)上的均衡匯率概念，已不適合作為實務上判斷匯率合理性的唯一標準。
對於外界質疑央行刻意壓低匯率以圖利出口商，央行再度澄清，一向採「順勢調節、降低過度波動」原則，並非單向度壓抑升值；文中將新台幣低估與台灣房價高漲、金融風險畫上等號「推論過於簡化」，難以成立。儘管近年台灣對美貿易順差擴大，但與美國財政部多次溝通總體經濟與匯率議題，美方從未要求我方「讓新台幣升值」。
匯銀主管分析，《經濟學人》的批評及台美聯合聲明，確實讓新台幣短線面臨不小的升值壓力，但從今日匯價仍停留在31字頭來看，市場並未出現恐慌追價，後續仍須觀察央行實際調節節奏，以及國際資金流向變化。匯率將在國際政治經濟與基本面之間，尋求新的平衡。
原文出處
延伸閱讀
其他人也在看
【Hot台股】鴻海緩跌失守240元大關...網哭「被倒爛」 分析師喊買：好股遇衰事
「鴻海準備回220 毛利太低囉」「99公公 被倒爛」「公公真的 無言」「公公現在買，外豬感謝你」「公公小兒不愛了，繼續出貨」「公公怎麼了」Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前
30年資深外匯交易員：若台幣兌美元走向升值 一旦破28恐直接挑戰24
中央銀行14日公告與已就匯率議題達成共識同步發布聯合聲明，包括不應操縱匯率等共...信傳媒 ・ 20 小時前
焦點股》信驊：股王無極限 早盤噴6420元再創新高
台股近期隨著美股劇烈震盪，股王信驊（5274）上週四拉出漲停價6335元創下新高後，隔日因大盤重挫回檔，今日隨著大盤反彈，股王以平盤價開盤後，買單急拉，氣勢如虹，一度大漲7.6%，以每股6420元再刷歷史新高，最貴的股王上漲無極限，然而逢高調節賣壓出籠，漲幅快速收斂。自由時報 ・ 16 小時前
明天出關先亮燈！記憶體爆單會燒到2026？「這大廠」奔漲停檔不住又炸破2萬張
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導受惠AI與記憶體題材持續加溫，華邦電（2344）股價持續狂飆，在4日被打入處置股，預計將在明天解除禁閉。今（17）日一開盤就...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
記憶體還在飆！南亞科、力積電等6檔全被盯上 這「被動元件飆股」同列19檔注意股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股上週五（14）日加權指數收在27,397.5點，大跌506.06點，跌幅1.81%。證交所公布19檔注意股，記憶體族群南亞科（2408）、...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
半導體開盤領漲！「記憶體指標廠」止跌強攻...逾1.2萬張買單排隊 入列9檔漲停股
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美股週五科技股反彈，激勵台股今（17）開盤大漲，一度漲近300點，截止9時10分暫報27,605.0點，上漲207.59點、漲幅0.76%。盤...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
別花冤枉錢！理財專家揭10種東西「只能買最便宜」
東西不是越貴就越高級，即使收入高或擁有可觀資產，也不代表可以毫無節制地消費，美國理財網站《GOBankingRates》整理出10項應「永遠花最少錢買」的物品，提供實用理財建議。中時財經即時 ・ 1 天前
新台幣一度勁揚逾1角！央行駁《經濟學人》 之後…31元關卡雲霄飛車 專家最新解析出爐
新台幣兌美元今（17）日盤中一度升值逾1角，但隨後升勢收斂，轉為小幅回貶，午盤暫收31.159元，貶值0.9分。外匯專家李其展分析，主要因台股缺乏進一步上漲動能，加上外資持續賣超所致。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前
台美罕見匯率聯合聲明！施俊吉點破關鍵 恐比中國出手更可怕
【記者呂承哲／綜合報導】中央銀行14日晚間罕見與美國財政部共同發布聯合聲明，聲稱就匯率議題達成共識，且央行強調美國財政部從未要求新台幣升值，並承諾自今年12月底起，有關干預匯市金額等資料發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。前行政院副院長施俊吉則是認為，「這是一件好事！」壹蘋新聞網 ・ 1 天前
供應瓶頸+泡沫化壓力！AI訂單暴增但台積電不急擴產 外媒曝原因
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導全球AI熱潮不斷升溫，帶動對高階晶片的需求急速飆升。輝達、OpenAI、博通（Broadcom）等科技巨頭紛紛下訂數千億美元的訂單...FTNN新聞網 ・ 1 天前
10月營收年增37%！「這檔」獲自營商連8天爆買 再砸1.1億入袋記憶體雙雄
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股今（17）日終場加權指數收在27,447.31點，上漲49.81點，漲幅0.18%。據證交所盤後公布籌碼動向，自營商（自行買賣）賣超...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
記憶體瘋漲！南亞科炸255億稱霸台股 「這檔」再搭玻纖布雙利多...8天噴漲逾41%
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（17）日開高大漲，截至上午12點，暫收27,545.24點，上漲147.7點、漲幅0.54%。隨著記憶體漲價題材持續發酵，指標股南...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
新台幣匯率解封？台美首發聯合聲明釋放升值訊號 引爆市場憂慮
聯準會對12月是否降息，「由鴿轉鷹」轉為保留態度，非美貨幣近期利空罩頂，新台幣上周五貶破31.1元，收在31.15元，11月以來累計已貶4.01角。日韓也是難兄難弟，日圓上周盤中貶破155關卡，創近9個月新低，韓元更是逼近2009年全球金融海嘯以來低點。根據央行與美國財政部聯合聲...CTWANT ・ 21 小時前
傳奪台積電CoWoS訂單！這「AI材料黑馬」躍升矽光子＋3D IC國家隊 20號法說會成焦點
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導化學材料廠長興（1717）即將在20日召開法說會，第三季財報也率先亮相。公司在AI伺服器熱度推動下，電子材料訂單動能備受市...FTNN新聞網 ・ 1 天前
美股AI泡沫疑慮升溫 科技股下週恐更震盪
[NOWnews今日新聞]投資人對於科技股估值過高的憂慮持續，使得美股在週五（14日）雖略有反彈，但仍未真正止瀉。隨著投資人準備迎接全球市值最大、也是華爾街人工智慧交易核心企業的輝達（Nvidia）季...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
川普105億狂掃債券震撼！網疑惑債券利多在哪...他點1資產真相：有錢人確實都「這樣做」
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導美國15日的一份官方文件顯示，總統川普（DonaldTrump）在8月下旬至10月初的五個星期內，購買了價值8200萬美元（約25億元台...FTNN新聞網 ・ 1 天前
抓準時機進場！全球三大記憶體供不應求 南亞科今年爆漲近442%、華東衝高172%
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導由於全球AI應用需求強勁，記憶體市場迎來全面緊縮的狀況，三大類產品DRAM、NAND及NORFlash都面臨供不應求的情形，價格隨之...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台美匯率聲明後新台幣有升值壓力？日、韓經驗早揭示真相
美國科技股反彈推升台股週一開高，加上中央銀行與美國財政部上週就匯率議題達成共識後，引發海外市場強烈反應，新台幣遠期外匯（NDF）飆升，新台幣兌美元匯率今早開盤大漲逾1角，最高衝上31.024 元。不過央行看似早已備妥工具，完全不給投機熱錢可乘之機，開盤不到1小時，台幣即由升轉貶，匯價滑落至31.16自由時報 ・ 17 小時前
《熱門族群》南亞戰60再點火 台塑四寶續強秀出多頭氣勢
【時報-台北電】台塑集團在南亞（1303）領軍下再度聚焦。市場看好南亞科（2408）回檔後迅速吸引買盤，早盤強彈近半根漲停，台塑、南亞手握南亞科金雞母，股價跟著水漲船高，其中南亞勁揚逼近60元，台塑化（6505）走高1.5%，台塑（1301）漲約1%，台化（1326）小幅走高，成為盤面焦點。 受惠於南亞科獲利挹注，南亞第三季每股稅後純益達0.41元，創下近八季新高，前三季每股淨損亦縮減至0.05元，消息激勵市場買氣。南亞強勢表現也帶動台塑集團人氣走揚。 市場人士指出，隨著AI、5G等新興應用擴張，高階CCL（銅箔基板）與環氧樹脂需求持續升溫，南亞本業產品結構逐步優化，有助於提升整體獲利能力。在南亞股價強勢表態下，相關塑膠族群同步受惠，類股漲幅位居今日盤面之冠。法人認為，隨著景氣回升與高階材料需求增加，塑膠股後續仍具補漲與基本面改善的空間。 台塑四寶上周強勢，背後關鍵推力正是南亞科的亮眼表現。台塑三寶近期處分南亞科持股，累計套現逾150億元，資金將投入集團電子化轉型布局。此舉被視為台塑集團啟動跨足電子領域的重要一步，也讓南亞科成為轉型計畫的關鍵角色。市場對後續發展抱持正面期待，曾在上半年時報資訊 ・ 17 小時前
AI六猛將全線噴發！台積電、鴻海繳出史上最強Q3 外資狂喊「這檔」目標價直攻8,000元
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導在AI浪潮全面推升下，台股相關供應鏈第三季成績亮眼，從上游晶圓龍頭台積電（2330）到伺服器零組件與代工族群，包括奇鋐（3...FTNN新聞網 ・ 1 天前