外媒指台美協議將拍板 經貿辦：持續確認協商內容

（中央社記者賴于榛台北21日電）金融時報報導指出，台美協議將拍板，估台灣承諾投資4000億美元。行政院經貿談判辦公室指出，談判團隊正持續透過視訊會議、書面文件交換等方式協商，盼盡早達成協議，展開台美下一階段的經貿合作。

英國金融時報引述知情人士報導，台美關稅協議預料近期將公布，台灣承諾投資美國的金額介於日韓之間，可能約為4000億美元，並可能計入台積電在亞利桑那州承諾投資的1650億美元。

行政院經貿談判辦公室透過文字說明，談判團隊目前持續透過視訊會議、書面文件交換等方式，以「台灣模式」和美方洽談供應鏈合作，並且爭取調降對等關稅且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及232條款多項關稅優惠。

經貿辦說，由於232條款不只涉及半導體，還有其他項目，因此台灣持續爭取優惠待遇，同時也為赴美企業爭取更有利的投資環境與條件。

根據政院過去說明，「台灣模式」的供應鏈合作，是指企業基於國際布局，自主規劃到美國投資，藉此貼近客戶、增加競爭力，政府則提供金融面信保支持，透過台美政府之間「G2G」（政府對政府）的合作協助形成產業聚落，並向美方爭取有利的投資環境和條件，協助產業在美布局。

經貿辦強調，「台灣模式」與美日、美韓之間的投資模式並不相同，無法直接類比。

經貿辦說，談判團隊正持續以書面文件交換確認協商內容，與美方凝聚共識，盼盡早達成協議，展開台美下一階段的經貿合作。（編輯：翟思嘉）1141121