外媒指史瓦帝尼總理擬與中建交 林佳龍：史國高層均堅定挺台

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總統賴清德5月初才突破封鎖、出訪非洲友邦史瓦帝尼，重要行程都有國王恩史瓦帝三世與總理戴羅素陪同。然而傳出戴羅素4月時，曾邀請美國學者薩克斯參與內閣研討會，而他建議史瓦帝尼基於經濟利益，應改與中國建交，因為目前中國對非洲國家實施零關稅政策，只有史國被排除在外，但這引發史國議員質疑。

史瓦帝尼眾議員德拉米尼在國會質詢時表示，「我希望總理就此提出回應，因為此事讓我深感困擾。就我個人所知，本國一直以來都與台灣維持著外交關係。」

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戴羅素須在近期正式回應國會。外交部長林佳龍則強調，個別學者意見不會影響台史邦誼，更透露戴羅素與史王接下來都有訪台行程。

外交部長林佳龍表示，「台史的邦交也非常的穩固，也期待年底史王也會來到台灣，我們也邀請了史國的總理，會來參加台灣最近一個大型的論壇，所以這些都是可以不攻自破的謠言。」

外交部也指出，此時報導戴羅素有意與中國建交的《Swaziland News》，總部其實位於南非，且接受中國資助、具特定政治立場，呼籲國人切勿輕信或轉傳。

同樣位於非洲的索馬利蘭，雖然在1991年宣布脫離索馬利亞獨立，但仍未獲得國際主流承認。不過，台、索2020年起建立「官方關係」，駐台代表處更在外交部協助下，遷入多數邦交國大使館所在地的使館特區。林佳龍表示，台、索是「準邦交」關係，由於索國給予我駐處相當的外交特權，我方也對等以待。

索馬利蘭駐台大使加拉爾說明，「台索雙方代表處的運作方式，展現出兩國緊密的外交關係，以及如主權國家般的活力與功能。」

另外，2023年與我國斷交的宏都拉斯，至今仍積欠台灣133.4億元債務。外交部次長吳志中證實，相關款項正在追討當中。

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