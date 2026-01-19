外媒指稱NVIDIA吸收部分記憶體成本設法維持GeForce RTX 50顯示卡價格 但記憶體供貨不足仍是最大問題

由於現在面臨AI產業需求將各式記憶體搶購一空，無論是CPU搭配的DDR記憶體、LPDDR記憶體或是顯示卡搭配的GDDR記憶體都同樣面臨供應不足的情況，各種產業八卦也隨之而來，包括消費市場的顯示卡也同樣受到記憶體欠缺面臨價格飆漲或部分產品停產；然而根據外媒wccftech自各方內線爆料整理的資訊，NVIDIA仍設法吸收部分記憶體溢價成本維持GeForce RTX 50的價格，但記憶體數量不足仍是目前面臨的困局。

自2025年底記憶體開始漲價之際，就曾傳出NVIDIA可能改變以往晶片綑綁對應記憶體的配貨模式，讓板卡夥伴自行設法取得記憶體，不過也引發對於較小規模的板卡商恐斷炊的疑惑；而在CES期間，不確定是溝通不良或是其它原因，亦傳出華碩已經停產中價位的GeForce RTX 5060 Ti與GeForce RTX 5070，不過後續華碩已經澄清並無停產之說。

根據wcctech的整理報導，NVIDIA如其公開聲明一樣並未停產任何GeForce RTX 50系列的晶片，也沒有改變晶片搭配對應記憶體的綑綁銷售模式，但現階段記憶體的供貨量確實不足以讓GeForce RTX 50系列可以穩定的供貨。

不過更重要的是NVIDIA的整體供貨策略對消費者而言會較為友善，因為雖然無論GDDR6或GDDR7記憶體同樣面臨水漲船高的情況，但NVIDIA仍吸收一部分的溢價成本供應給板卡夥伴，希望能夠讓GeForce RTX 50系列的零售價不至於過度動盪，只是受限記憶體總量分配問題，確實會出現部分產品組合間歇性無法供貨的情況。

雖然NVIDIA現行吸收了相當的記憶體成本，但倘若記憶體價格持續直線飆漲，最終NVIDIA能夠吸收的成本有限，可能還是會導致製造商面臨成本上揚的情況，但如果從長期來看，在消費級顯示卡記憶體成本飆高前還是會更先面對根本沒有充裕的記憶體可用的情況。不過由於可預期消費者會優先購買較熱門的產品，即便NVIDIA與品牌沒有調漲建議售價，通路恐怕也會「反映需求」調高售價或購買的遊戲規則。

以量制價的購買模式、以高利潤運算產品分攤消費產品記憶體溢價

NVIDIA之所以能夠控制記憶體成本上漲的關鍵恐怕還是與NVIDIA本身的情況有關，由於NVIDIA無論是AI加速運算產業、專業繪圖卡或是消費級顯示卡皆處於領先地位，加上原本的供應模式就是由NVIDIA統一採購記憶體後配貨的模式，在大宗採購記憶體的模式下原本就更容易以量制價，亦可從利潤更高的運算產品分攤成本。

另一層影響就是由於記憶體供應不足，原本用於在產品生命週期後半為了刺激銷售的「Super」產品恐怕被迫取消或順延，市場傳出至少2026年無論是AMD或是NVIDIA皆不會有任何新顯示卡產品推出，尤其「Super」系列的更新原則之一就是更換更高性能的記憶體或是升級記憶體容量，在目前記憶體缺貨的情況更難以執行。

