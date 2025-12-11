外媒指美密件曝無力保台 顧立雄：增強台灣防衛 以實力嚇阻

外媒引述美國戰爭部的機密評估報告提及美國在新型態戰爭準備遠不及中國，多次兵推結果都是美國戰敗。對此，國防部長顧立雄今天(11日)表示，既然是機密文件，他便無法確認完整內容，但他指出，美國最新國家安全戰略已強調印太和平穩定是美國的核心利益，美國一定要確保以實力達成嚇阻、以嚇阻達成印太地區和平。

「紐約時報」引述美國戰爭部機密「優勢簡報」(Overmatch Brief)，示警美國在新型態戰爭準備遠不及中國，多次台海兵推結果都是美國戰敗。報告並指出，情勢已今非昔比，解放軍當前擁有足夠飛彈，可在美軍先進武器接近台灣前就摧毀這些武器。

對此，國防部長顧立雄11日在立法院受訪表示，國外媒體所稱引述的是機密文件，他無法確認完整內容。不過，他指出，美國最新的國家安全戰略已強調印太和平穩定是美國的核心利益，美國一定要確保以實力達成嚇阻、以嚇阻達成印太地區和平，這是美國的重大利益。顧立雄：『(原音)美國也希望協同各個區域的國家，特別是第一島鏈的國家來一起達成有效的嚇阻。大家都要各自增強自我防衛的能力，台灣更是第一島鏈面對中國威脅的前緣，我們當然更要強化我們的自我防衛能力，這也是我們為什麼要提出特別預算的原因。』

顧立雄強調，當所有人民都準備妥適，全社會防衛韌性愈堅強，就愈能應付所有可能的緊急事變跟重大災害。

至於美國在台協會(AIT)處長谷立言(Raymond Greene)肯定賴清德總統提出新台幣1.25兆元國防特別預算是透過嚇阻提升和平的重要一步。顧立雄表示，國防部的立場跟谷立言的說明一致，也就是以實力嚇阻、以嚇阻帶來和平，這也是提出1.25兆元國防特別預算的原因，唯有增強台灣的防衛實力，跟其他印太區域國家共同形成有效嚇阻，才能真正帶來和平。