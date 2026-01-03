外媒指GoogleAI摘要含誤導資訊 恐致使用者面臨健康風險

你打開Google瀏覽器查找資料時，是否經常看到搜尋結果頂部出現自動生成的AI摘要？英國《衛報》調查指出，Google AI摘要中存在虛假及具誤導性的醫療資訊，使人們面臨健康相關風險。

英國胰臟癌協會的研究與倡議總監朱爾（Anna Jewell）表示，Google AI摘要曾建議胰臟癌患者避免高脂肪食物，並列舉一系列例子，但這是錯誤資訊；若有人依循其建議，可能會攝取不到足夠的熱量、難以增加體重，進而無法承受化療和可能挽救生命的手術。

廣告 廣告

據《衛報》報導，在Google搜尋欄輸入「肝功能血液檢查的正常範圍」時，也會出現具誤導性AI摘要內容，雖然提供大量數值，卻缺乏必要的說明背景，且並未考量患者的國籍、性別、族群或年齡差異。

此外，英國癌症慈善機構Eve Appeal執行長拉姆尼索斯（Athena Lamnisos）說，Google AI會誤將抹片檢查列為陰道癌的檢測方式，可能導致患者因子宮頸抹片結果正常，而忽略原本應就醫檢查的症狀；她也提到，每次搜尋的AI摘要結果及引用來源都不同，也讓人擔憂。

根據Google對AI摘要的說明，此功能使用的生成式AI可從訓練資料中學習模式和結構，並創造新內容，自去（2025）年5月起支援中文，但因為發展快速，且還在改良階段，可能會提供不準確或令人反感的資訊，因此無法確保AI摘要內容皆正確無誤。

對此，Google發言人回應，外界提供的許多健康相關案例僅是「不完整的螢幕截圖」，AI摘要的引用網址連結至知名且具公信力的來源，並建議使用者尋求專業意見。

Google也表示，其AI摘要絕大多數內容都是正確且實用，並持續進行品質改進；若當AI摘要出現誤解網頁內容或遺漏上下文的狀況，將根據其政策採取適當措施。