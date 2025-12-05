外媒揭大量共艦部署東亞海域 我總統府強調掌握情勢

才隔3個月，日台交流協會會長隅修三再度訪台，會見行政院長卓榮泰，兩人雙手緊握話家常。而卓榮泰也特別感謝，日本首相高市早苗的「台海有事」發言，展現台日友好情誼。

行政院長卓榮泰表示，「高市首相對台海地區，穩定和平的一席談話，我們都非常非常的感動，這代表一種正義跟和平，也對高市首相跟日本的政府跟國人，能夠在這種高壓抗壓底下，繼續堅持這種正義和平，我們表示非常非常感謝。」

日台交流協會會長隅修三回應，「個人也衷心期盼，台日合作交流能往更高層次發展。」

期許台日合作交流更進一步，不過外媒路透社報導，近期中國從黃海南部、東海、南海，甚至到西太平洋，部署了大量海軍艦艇與海警船，高峰期一度超過100艘，被認為是北京「迄今最大規模的海上武力展示」，更是劍指日本與台灣。學者指出，去（2024）年12月中共海軍也曾有大型海上操演，目的就是希望展現威懾力。

淡江大學國際事務與戰略所副教授林穎佑指出，「中共他會希望去展現的就是，他具有這樣子的，在短時間之內，一聲令下，在各個一個海域同時進行一個演習的能力，因為未來如果在對台灣作戰的話，勢必在東海、南海和西太平洋，都必須要有所聯動，他的目的可能都是在針對台灣，或者是第一島鏈的相關國家 。」

總統府發言人郭雅慧表示，「總統也責請了國防部，還有責請我們的國安相關單位，都要有完整地掌握、即時地回報，國家的安全無虞，這部分國人可以安心，特別呼籲中國要善盡大國的責任，行為上應該有所克制。」

總統府再向中方喊話，並強調對於區域安全情勢都有完整掌握，台灣會持續跟國際夥伴緊密合作，維護印太和平穩定。