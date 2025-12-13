外媒揭「這3國」護照太弱 中國人出國怨被歧視：想跳槽到香港

國際中心／倪譽瑋報導

有中國人抱怨，持中國護照出國，會耗費額外的時間和金錢，甚至會被簽證官員問傷人的問題。（圖／翻攝自微博）

各國的護照，在辦理入境時繁瑣程度不同。日前外媒揭露持有「弱護照」旅行者的困境，詢問南非、中國、印度人對於自家護照的看法，其中中國人表示，出國時常常感覺被歧視，像是簽證官劈頭就問「你打算逾期滯留嗎？」或被要求提供無前科證明等，雖然熱愛自己的國家，但仍想換護照，有考慮到的對象是香港。

外媒揭「護照階級差距」 南非人嘆：簽證耗時6週

據外媒《越南快訊》報導，自南非的亞歷克斯（Alex）居住在新加坡，經常因工作和休閒而出國旅行，但持有南非護照讓她相當頭痛，該國護照在亨利護照指數 (HPI) 中排名第51位，算是中段班；亞歷克斯抱怨，身邊朋友往往不了解使用「非頂級護照」旅行的成本「我為什麼要上傳10年前護照的每一頁，就只是為了去澳洲度假？」

廣告 廣告

亞歷克斯也點出，先前和伴侶去歐洲旅行，需要申請申根區、英國的簽證，這個過程耗時六週，回憶申請經歷，需要銀行在財務報表上蓋章，但遲遲找不到一家銀行分行願意辦理，在多次被拒後，終於有一家銀行同意以每頁10美元的價格列印，可謂花錢又耗時間、精力。近期亞歷克斯旅行都會盡量挑免簽，無奈直呼「如果有人給我另一本護照，我會毫不猶豫接受」。

中國人辦簽證屢受挫：考慮改申請香港護照

另外，來自中國的莉莉（Lily，化名）則抱怨，自己在留學期間遇到了重重困難，如一些「傲慢」的簽證官會問傷人的問題，像是「你打算逾期滯留嗎？」，還要求提供無犯罪前科證明，耗費她額外的時間和金錢，心裡也感覺被人瞧不起「不僅僅是申請簽證時受到不尊重，還有在邊境的待遇也是」直言如果護照是歐洲國家，也許會更好。

莉莉被問到，如何讓大家理解「持有低端國家護照的人」所面臨的困難，她比喻「如要求一個男人理解生小孩」。她也說，過去的旅行經驗讓自己考慮申請香港護照，儘管在那裡生活和工作7年；雖然熱愛自己的國家，但她仍然「想換護照」。

印度人出國須提前數月規劃：破壞旅遊樂趣

此外，住在新加坡的印度商人羅伊（Pantha Roy）也分享，作為印度人，旅行會花費額外的金錢、時間、精力，尤其是必須弄清楚每個國家「極其詳細」的要求；像是和朋友去歐洲，其他人可以自由出行，自己得「提前三個月左右計劃」，以確保有足夠的時間等待簽證批准，麻煩的程序讓他不太想去歐洲。

羅伊指出，有些國家還要求自己詳細申報入境地點、交通方式等，相當繁瑣，出國「不能隨性而行」得考慮大量細節，他直言會降低旅行的樂趣。不過，和前兩人不同，羅伊並不打算更換護照「我喜歡我的印度護照，我不會放棄它」。

更多三立新聞網報導

韓國GDP成長敲警鐘！韓媒憂恐「日本化」：不寒而慄

中日對立無解？陸學者示警：和「甲午戰爭」前非常相似

饅頭當早餐易胖？營養師教「4招破解」：當然可以吃

分遺產注意！一簽字秒出局 律師曝4要點：小心一毛都拿不到

