外媒搶先測試華碩Zenbook A14 Snapdragon X2 Elite工程機，CPU與GPU遠超第一代且不遜於Apple M5

高通轉向自研Oryon CPU架構的Snapdragon X處理器野心勃勃，相較以往Windows on Snapdragon裝置有相對不錯的起頭，在1年半的時間即更新到紙面性能大增的Snapdragon X2世代，不過帳面數據歸帳面數據，在真實環境中的表現才是消費者更關注的；硬體YouTuber Hardware Canucks率先取得搭載Snapdragon X2 Elite的華碩Zenbook A14準量產機，期提升幅度令人驚豔，在部分測試也壓倒性的領先Apple M5，且僅論CPU表現還優於x86架構對手。

目前市售的Zenbook A14在全球多採用高通平價版的Snapdrgaon X 8核處理器，然而其日本版本Zenbook Sora則提供Snapdrgaon X Elite選項；不過Hardware Canucks取得的則是搭載18核Snapdragon X2 Elite(註：非採用嵌合記憶體地Snapdragon X2 Elite Extreme)的新一代測試機，可預期性能會有顯著的提升。其實筆者先前在評測搭載Core Ultra X7的MSI Prestige Flip 14 AI+時就留意到Cinebench 2026有12核版Snapdragon X2的紀錄，效能的表現確實出乎意料。

Hardware Canucks的Zenbook A14工程機搭載的是針對輕薄裝置型態的X2E-88-100，採用31W的設定，處理器Boost最大值略降為4.7GHz，不過核心數、GPU版本皆與Extreme版本相當，為12+6核CPU搭配1.7GHz的X2-90 GPU，由於採用外部LPDDR5X記憶體，故記憶體頻寬為152GB/s。

在Hardware Canucks進行的基準測試中，Cinebench單核心性能比前一代進步35%左右，不過仍明顯落後26W的Apple M5，然而比起Intel Core Ultrx X9還有小幅領先；至於多核心則拜核心數量達18核，勝過僅10核心的Apple M5；在Blender則在同級對手領先群雄，而Handbrake也同樣有出色的表現，不過專業軟體DaVinci Resolve的表現雖比前一代進步，但被蘋果與Core Ultra X9遠拋。

在實際遊戲部分的表現則相對一般，Hardware Canucks測試包括CS2、Cyberpunk 2077與柏德之門3等，顯示雖然Adreno X2 GPU比起上一代架構提高不少，但相對經驗更豐富的競爭對手還有努力的空間，但至少高通確實努力提升GPU性能。

