外媒撰文談川普是否棄台 學者：但你文章又說美對台政策未變...

美國總統川普。 圖：達志影像／美聯社 （資料照）

[Newtalk新聞] 隨著美國總統川普（Donald Trump）日前赴中華人民共和國進行國事訪問，爾後諸般有關台灣問題表態，讓不少人擔心美國對台政策是否轉變。昨日，《金融時報》以「川普會拋棄台灣嗎？」（Will Trump abandon Taiwan?）為題，撰文分析川普是否因與北京關係，放棄台灣。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今（9）日就吐槽：「可是你內文說美國對台政策未變」

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根據《金融時報》昨日報導，目前尚無跡象顯示美國對台政策已有實質轉向；惟川習會後，台北方面對川普處理台灣議題之方式愈發不安，外界亦憂心北京正逐步影響華府對台認知與決策判斷。有專家指出，美中領袖會晤前暫緩重大軍售，並非罕見之事，真正關鍵仍在於區域嚇阻與備戰能力是否足以維持；而美國盟友亦將觀望華府對台態度，再決定是否跟進採取相應作為。

針對《金融時報》分析，葉耀元直言，這篇文章某種程度上可謂「自打嘴巴」：一方面質疑川普是否可能拋棄台灣，另一方面卻又明確觀察到，美國對台政策並未出現實質改變。他指出，類似文章與報導過去早已屢見不鮮，不僅針對川普如此，拜登任內也曾出現同樣論調；但若回顧美中關係自合作走向競爭後，美國對台政策基本上持續釋出利多，實在看不出所謂「棄台」意圖從何而來。

葉耀元質疑，為何外界總是假設川普若與總統賴清德通話，就必然會導向不利台灣的結果？又為何要預設川普一定會壓迫台灣、或將台灣當作談判籌碼？他認為，事實上，美國從頭到尾並未真正把台灣作為可交易籌碼；因為台灣作為第一島鏈核心要角，攸關美國印太戰略與自身安全利益，美國若拿台灣進行交易，無異於「拿磚塊砸自己的腳」，完全違背其安全利益與戰略邏輯。

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