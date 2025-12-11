外媒曝五角大廈機密報告 兵推顯示美軍無力捍衛台灣

近日《紐約時報》引述美國戰爭部的機密評估報告指出，儘管美國最新國家安全戰略（NSS）強調以嚇阻防止台海衝突，但五角大廈淨評估辦公室（ONA）撰寫的「優勢簡報」（Overmatch Brief）示警，美國在新型態戰爭的準備遠不及大陸，多次兵推結果顯示美國都是戰敗。報告指出，20年前美國在太平洋地區的主導地位可確保捍衛台灣，但如今解放軍已擁有足夠飛彈，能在美國先進武器接近台灣前就加以摧毀。

美軍最新的福特號航艦。(圖/美國海軍)

該份機密報告由五角大廈淨評估辦公室撰寫，最新一期詳細說明台海戰爭的可能演變，並全面檢視美國軍力現況。報告詳細列舉大陸摧毀美國戰機、大型艦艇與衛星的能力，並明白指出美國軍方供應鏈的瓶頸問題。這份簡報於去年送交白宮高層官員。

《紐約時報》分析，簡報內容令人不安，顯示大陸對美國所有戰術都有層層應對措施。報告揭示的問題遠比台海戰爭後果更令人擔憂，五角大廈過度依賴昂貴且易受攻擊的武器系統，但美國對手卻擁有便宜卻技術先進的武器。根據美軍介入台海戰爭的兵推結果，即使是美國海軍最新型的航空母艦也難以抵禦大陸的攻擊。

大陸擁有數量龐大的飛彈武力，圖為東風26D彈道飛彈。(圖/中國軍網)

2022年正式服役的福特號（CVN 78號），是美國最先進、最強大的航艦，擁有多項先進技術，包含核子反應爐與電磁彈射系統等，1艘造價就達130億美元，還未包括艦載戰機與護航艦艇的成本。然而報告指出，大陸近年已配備高達600枚極音速飛彈，最快速度能達到5倍音速且難以攔截，其他國家也擁有能擊沉美國航艦的柴電潛艦。福特號龐大火力對上如委內瑞拉的相對貧窮弱小國家固然有效，卻極易受到新型攻擊的致命威脅。

在多次兵推演練中，像福特號航艦等幾乎無法在美中衝突下倖存。美國國防部長赫格塞斯曾於去年11月表示，五角大廈兵推顯示美國每次都輸。儘管如此，美國仍計畫在未來數十年內建造9艘福特級航艦，卻連1枚極音速飛彈都沒有。

大陸的東風17極音速飛彈。(圖/中央社)

《紐約時報》在比較美、中在太平洋地區軍力部署的分析中說明，美國20年前在太平洋的主導地位確保其能保衛台灣，2005年大陸的飛彈規模相對小，打擊美軍能力有限。如今大陸已有足夠的飛彈庫存，能在美國的大量先進武器接近台灣前就加以摧毀。大陸現已有900枚射程範圍涵蓋第一島鏈的短程飛彈、1300枚能打擊關島美軍基地的中程彈道飛彈，以及500枚能打擊馬紹爾群島的中長程彈道飛彈。

《紐約時報》指出，美軍因應全球威脅與革命性技術的準備不足，目前國防支出僅占GDP 3.4%，是1980年以來的最低水準。即使2026年國防支出提升至超過1兆美元，但多數資源並非投入擴大美軍優勢，反而是浪費在放大弱點的項目上。報導認為，當代的戰爭形式已經改變，歷史顯示墨守成規而不採用新武器或反思戰爭型態的一方，往往將面臨毀滅性後果。

《紐約時報》建議，美軍短期內可能需要額外支出，以投入重建美國本身的工業基礎。如要維持世界秩序，美國應要求加拿大、日本、歐盟等盟友投入更多軍事承諾。只有結合盟友與夥伴的資源，才能趕上大陸的工業能力，進而平衡、抑制大陸日益成長的影響力。

