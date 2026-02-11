外媒曝共軍去年圍台軍演對我F-16放干擾彈 還故意挑釁「側翻亮飛彈」

中共解放軍去年底對台實施「正義使命-2025」軍演，外媒引述知情人士指出細節，共機與我國軍機多次交鋒，不僅向我F-16施放干擾彈，還刻意貼近至開火位置。演習期間，殲-16更躲在轟-6K下方飛行規避雷達，飛行員甚至側翻戰機展示飛彈，行徑誇張，不像專業飛行員，被形容如黑幫分子「當街亮槍」。

共機刻意危險靠近 還飛至我國戰機後方開火位置

解放軍去年12月底對台實施「正義使命-2025」軍演，近期又有更多細節曝光，英國《金融時報》引述知情人士，原來在軍演過程中，共機與我國軍機多次交鋒，對方還刻意進行「危險動作」，不僅向我國F-16施放干擾彈，還刻意靠得非常近，飛到我國戰機後方的開火位置，行徑相當囂張。

共機向我國F-16施放干擾彈。圖／台視新聞

寄生飛行戰術躲避雷達偵搜 亮彈如黑幫「當街亮槍」

另外解放軍在演習期間，還罕見採取「寄生」戰術，殲-16刻意躲在轟-6K下方飛行，企圖躲避雷達偵蒐。知情人士說，等到我國發現共機時，解放軍飛行員還故意將戰機側翻「展示飛彈」，誇張行徑一點都不像專業飛行員應有行為，更像黑幫分子「當街亮槍」。

解放軍飛行員故意將戰機側翻展示飛彈，有如黑幫亮槍。圖／台視新聞

同一時間美方挺台力道也持續擴大，美國聯邦眾議院以395比2通過「台灣保護法案」，若台灣安全受到中國威脅，美方應全力將中國排除在國際金融體制與組織之外，美國議員也直言，若中共威脅鄰國，就不該從全球體系中獲益。如今法案等到參議院同意後，將會交由川普總統簽署生效。兩岸情勢持續升溫，美方在台海之間博弈，持續扮演關鍵角色。

台北／桑輔成、張元杰 責任編輯／施佳宜

