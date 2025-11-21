外媒曝台將對美投資12兆台幣 含台積電投資5兆、另助美造科學園區
英國《金融時報》21日引述官員指出，針對台美的關稅談判，台美貿易協議預計近期會公布，台灣料將承諾投資美國4000億美元（折合約新台幣12兆元），當中可能計入台積電對美國承諾的1650億美元（約新台幣5兆餘元）投資，且台灣也將支持美國打造科學園區。
《金融時報》也報導行政院政務委員兼國科會主委吳誠文受訪時所指，美國不會以關稅「懲罰」台灣晶片業。
這是繼日前美國媒體《Politico》日前報導之後，又有外媒提前公布台美貿易談判的結論。當時《Politico》引述美知情人士報導，美方針對台美關稅談判，要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間（約新台幣台幣10.85兆至17.05兆）」，且目標月底前美台敲定協定。
美國總統川普（Trump）目前對台輸美商品課徵20%的對等關稅，雖低於最早公布的32%，但仍比日、韓高出5%。台灣晶片業雖不受對等關稅影響，但232條款國安調查可能會對半導體及其生產所需工具、零組件和各類消費電子產品另再加徵關稅。
《金融時報》報導指出，兩位了解台美關稅協議草案內容的知情人士透露，台灣支持在美國打造科學園區，為台美近期預料將公布的協議一環。另一位美國官員所述，目前的台美協議草案包含「介於日本與韓國之間」的台灣對美投資承諾，暗示台灣將承諾投資美國4000億美元。
在與美國達成的貿易協議中，韓國將對美投資3500億美元，日本將投資5500億美元。
據指出，日韓與台灣對美投資的差別在於，台灣並非模糊空談，「而是已經計畫、甚至是正在進行的投資」。知情人士提到，台積電先前承諾在亞利桑那州投資1650億美元，用以打造晶片工廠及研發設施，這將計入台灣整體投資的一部分。不過對於協議的最新內容，美國貿易代表署（USTR）未予置評。
《金融時報》報導，吳誠文接受該報訪問時表示，美國不會以高關稅「懲罰」台灣的半導體業，台灣將協助美國學習成為晶片製造強國的產業模式，「他們明白懲罰台灣不符合他們的利益」。且台美已達成共識，台灣將支持美國的晶片產業發展，以換取關稅減免。他也提到，台積電的美國客戶大多擁有全球業務，例如Google在台灣就設有資料中心。
吳誠文認為，台灣科學園區的體系是「獨一無二的」，「當然，這涉及晶片製造的祕訣，但科學園區管理、吸引廠商進駐、整合學術與產業也同樣重要。」他直言，「沒有其他國家像我們這麼做。」
台灣的科學園區為科技製造商提供低廉的土地、現成的基礎設施，以及協助辦理許可證、攬才和租稅優惠等服務；可見科學園區是台灣晶片產業成功的關鍵。相較之下，美國的新投資者還得自行開發土地，往往會延緩製造業的發展。
對此，行政院經貿談判辦公室昨日表示，目前以「台灣模式」和美方洽談供應鏈合作，並且爭取調降對等關稅且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，及232條款多項關稅優惠。由於232條款不只涉及半導體，還有其他項目，因此我方持續爭取優惠待遇，同時也為我方赴美企業爭取更有利的投資環境與條件。
經貿辦還指出，政府提供金融的信保支持，也透過台美政府之間「G2G」的合作形成產業聚落，並向美方爭取有利的投資環境和條件，同時協助相關產業在美國的布局，「台灣模式」與美日、美韓之間的投資模式並不相同，無法直接類比。經濟部長龔明鑫表示，與美國正盡量努力談判，尚未確定。
延伸閱讀
中國國民黨黨慶誌慶 洪秀柱揭「當前台灣兩股危險力量」
結束中亞3國行...王毅再嗆高市「越紅線」 有權再清算日歷史罪責
陸動員邦交國對台灣議題表態 緬甸譴責高市違反一中、鼓動台獨
其他人也在看
吳子嘉爆鄭文燦有意回鍋選桃園 本尊冷回一句打臉了！
民進黨布局2026縣市長選舉，桃園市長選戰會派誰更是備受矚目；媒體人吳子嘉昨（21日）在直播節目爆料稱，傳出前行政院副院長鄭文燦要回鍋參選桃園市長，若是真的，這是政壇的震撼彈，引發議論；針對該消息，民進黨桃園市議員今（22日）透露，經直接向鄭求證，得到的回應是「我心如止水」。中時新聞網 ・ 1 天前
台灣模式要奏效 不止欠東風
在台美貿易協議談判中，我方向美方提出類科學園區概念，借鏡新竹科學園區模式，與美共同打造半導體及AI生態聚落。行政院副院長鄭麗君說，此為「台灣模式」，且已獲美方正面回應。但曾在1980年代參與科學園區規畫與建設的前官員認為，類科學園區面臨的挑戰在園區治理，如何在美國打造一站式服務，攸關美方願意下放多少權力，這才是重中之重。中時新聞網 ・ 3 小時前
無接棒產業、匯率承壓 台灣經濟災難
因應美國要求赴美投資壓力，政府談判團隊拋出「類科學園區」概念，引發掏空台灣疑慮。專家學者認為如果台灣沒有培養新興產業接棒經濟發展，隨著這些產業供應鏈外移，那將是台灣經濟災難的開始，前行政院副院長杜紫軍示警，他更擔心的是台幣匯率，將重創台灣所有出口產業。中時新聞網 ・ 3 小時前
傳台灣將投資美國12兆 網狂酸鄭麗君「最難纏的談判高手」
英國《金融時報》21日引述官員指出，針對台美的關稅談判，台美貿易協議預計近期會公布，台灣料將承諾投資美國4000億美元（約新台幣12兆元）。網友比對日本、韓國的談判內容，質疑「台灣怎麼有辦法談到全球最高」，此文引發熱議，網友紛紛開酸負責對美談判的行政院副院長鄭麗君，「有最難纏的談判高手阿」！中天新聞網 ・ 1 天前
民防手冊被徐巧芯電爆！他：六千萬花心酸的
[NOWnews今日新聞]國防部花費逾6千萬總成本印製、發放的《台灣全民安全指引》日前展開家戶普發作業，遭藍營怒轟印廢物、大撒幣，藍委徐巧芯更是在質詢時指出諸多問題，包含需要掃描QRCODE下載軟體、...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台對美投資4000億美元含台積電？ 行政院經貿辦回應了
《金融時報》昨報導指出，台美協議將拍板，估台灣承諾投資4000億美元。行政院經貿辦表示，談判團隊目前持續透過視訊會議、書面文件交換等方式，以「台灣模式」和美方洽談供應鏈合作，並且爭取調降對等關稅且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及232條款多項關稅優惠。自由時報 ・ 1 天前
投資12.5兆換降低5%關稅？翁履中示警「慘痛代價」 曝台日韓最致命差異
《金融時報（Financial Times）》報導，台美關稅協議已達成共識，台灣將透過投資4000億美元（約12.5兆新台幣）換取關稅下降5個百分點；在經濟部長龔明鑫重申「尚未確定」的同時，旅美教授翁履中指出，雖然日韓台對美投資金額看似接近，但三國最大差異在於台灣的GDP與財政量體遠小於日韓，加上台灣將製造能力、人才等「生財工具」一併輸美，將嚴重稀釋台灣的不......風傳媒 ・ 17 小時前
《各報要聞》台股失守季線 寫第六大跌點
【時報-台北電】輝達「救全村」變「滅村」，財報中應收帳款攀高引爆市場擔憂，加上聯準會因美國就業數據大好而降息機率再降，美股周四慘遭空頭血洗，亞股21日也跟隨重挫，台股盤中最高摜殺1,030點，終場重挫991點或3.61％，創歷史第六大跌點，跟進美股失守季線。 加權指數21日早盤跳空開低，先丟失前日收復的5日線，盤中最低大跌1,030點下探26,395點，殺破季線26,470點支撐，為5月14日站回季線之後，首次收盤失守季線，並創下盤中第七大跌點，終場下跌991點則為歷史第六大跌點；櫃買指數跌勢更為沉重，下跌2.76％收245.97點，領先摜破半年線，下檔年線同樣岌岌可危，所幸成交量縮減至5,818億元，未出現大舉多殺多的大量。 華南投顧董事長呂仁傑指出，目前股市最大利空為美國政府停擺導致美元流動性轉差，盤面去槓桿交易盛行，比特幣及科技股首當其衝，研判在去槓桿化效應持續發酵下，市場震盪可能再延續一段期間，短線下檔支撐暫看26,000點關卡，但在聯準會12月1日將結束量化緊縮（QT）且仍有機會降息、新主席人選將揭露等利多下，明年首季指數挑戰30,000點預期不變，短線逢回應勇敢找買點。 而時報資訊 ・ 1 天前
《各報要聞》鴻海攜OpenAI 合攻AI基建
【時報-台北電】HHTD 25鴻海科技日21日登場，會中鴻海(2317)宣布將與OpenAI合作，雙方將聚焦在下世代AI基礎設施硬體的設計工作與美國製造，同時也宣布與Google母公司Alphabet旗下機器人公司Intrinsic成立合資企業，且合資公司設立於美國，將共同實現未來智慧工廠願景。 鴻海董事長劉揚偉說明，OpenAI是目前生成式AI最大使用者，擁有很多經驗，這是鴻海與OpenAI合作的重要原因。OpenAI利用現在的資料中心架構，在訓練上遭遇很多問題，促使他們思考如何架構下世代的AI資料中心，這是未來雙方合作重點。 鴻海與OpenAI初步將先在美國加州合作研發，生產製造可能在俄亥俄州，OpenAI將分享對AI產業新興硬體需求的洞察，協助鴻海的設計與開發工作及在美國據點的生產，同時OpenAI將擁有優先評估這些系統，並擁有採購選擇權益，但此初步協議不包含採購承諾或財務義務。 劉揚偉進一步補充，AI產業投資規模龐大，大家都在問「錢從那裡來？」因此鴻海與OpenAI合作是一步一步往前走，不會一下子談到過大的合約，雖然初步協議不包含採購承諾或財務義務，但不代表未來不會發生。 鴻海時報資訊 ・ 1 天前
《台北股市》投信21日賣超股：萬海、大聯大、中信金
【時報-台北電】台股21日加權指數收26434.94點，跌991.42點或3.61%，總成交值5818.61億元。三大法人賣超1078.97億元，其中外資賣超915.99億元，投信、自營商分別賣超10.24億元及賣超152.74億元。 投信賣超前十大個股，依類別分，4檔電子股、3檔金融股及3檔傳產股；依股價分，3檔百元股、5檔中價位股及2檔銅板股；賣超張數方面，4檔賣超上萬張，榜首為萬海(2615)，賣超2萬1932張，大聯大(3702)、中信金(2891)名列二、三名，分別賣超1萬2533張及賣超1萬1195張。第四及第五名為陽明(2609)、微星(2377)，其他依序為光寶科(2301)、東元(1504)、兆豐金(2886)、日月光投控(3711)及國泰金(2882)。 至於前十大個股中賣超金額前三大，則為萬海(2615)17.48億元、光寶科(2301)12.89億元、日月光投控(3711)12.56億元。 ●投信21日賣超前十名： 1.萬海(2615)收79.70元，跌2.10元或2.57%，成交量4.95萬張，投信賣超2萬1932張、估17.48億元，為連11日賣超，累計賣超時報資訊 ・ 1 天前
《台北股市》投信21日買超股：富邦金、京元電子、永豐金
【時報-台北電】台股21日加權指數收26434.94點，跌991.42點或3.61%，總成交值5818.61億元。三大法人賣超1078.97億元，其中外資賣超915.99億元，投信、自營商分別賣超10.24億元及賣超152.74億元。 投信買超前十大個股，依類別分，4檔電子股、5檔金融股及1檔傳產股；依股價分，2檔百元股、1檔中價位股及7檔銅板股；買超張數方面，3檔買超上萬張，榜首為富邦金(2881)，買超3萬5515張，京元電子(2449)、永豐金(2890)名列二、三名，分別買超1萬2136張及買超1萬69張。第四及第五名為彰銀(2801)、臻鼎-KY(4958)，其他依序為金寶(2312)、華航(2610)、仁寶(2324)、元大金(2885)及華南金(2880)。 至於前十大個股中買超金額前三大，則為富邦金(2881)31.50億元、京元電子(2449)24.82億元、臻鼎-KY(4958)11.33億元。 ●投信21日買超前十名： 1.富邦金(2881)收88.70元，跌0.60元或0.67%，成交量7.59萬張，投信買超3萬5515張、估31.50億元，為連6日買超，累計買時報資訊 ・ 1 天前
Fed放鴿！12月降息機率升 美股全面收漲、台積電ADR反跌
威廉斯表示，就業風險已上升，而通膨壓力持續減退。其言論使市場對12月降息機率由前一日的約29%提升至近70%。美股主要指數表現， 道瓊指數上漲 493.15 點，收至46245.41點；納斯達克指數上漲195.035點，收在22273.083點；標普500指數上漲64.23點，收報6602.99點；費城半導體...CTWANT ・ 1 天前
台股暴跌 投信：多頭未轉向跨年度行情可期
[NOWnews今日新聞]美國聯準會（Fed）官員「放鴿」，市場認為降息機率增加，美股週五翻紅，道瓊工業指數收漲近500點。然而，台股昨（21）日重挫，寫下歷史第六大跌點；投信表示，經濟環境並未出現重...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台股重挫！賴清德這樣說 他：換馬英九吃藥
[NOWnews今日新聞]台股今（21）日重挫，加權指數跌一度跌逾1000點，27000點關卡得而復失，已達盤中歷史第十大跌點，股民哀嚎遍野；對此，賴清德總統今天前往彰化溪洲視察農地時表示，馬英九曾說...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
《台北股市》三大法人21日賣超股：鴻海、台積電、友達
【時報-台北電】台股21日加權指數收26434.94點，跌991.42點或3.61%，總成交值5818.61億元。三大法人賣超1078.97億元，其中外資賣超915.99億元，投信、自營商分別賣超10.24億元及賣超152.74億元。 三大法人賣超前十大個股，依類別分，8檔電子股、1檔金融股及1檔傳產股；依股價分，5檔百元股、1檔中價位股及4檔銅板股；賣超張數方面，9檔賣超上萬張，榜首為鴻海(2317)，賣超4萬2748張，台積電(2330)、友達(2409)名列二、三名，分別賣超3萬540張及賣超2萬2763張。第四及第五名為華邦電(2344)、南亞科(2408)，其他依序為台玻(1802)、緯創(3231)、欣興(3037)、凱基金(2883)及仁寶(2324)。 至於前十大個股中賣超金額前三大，則為台積電(2330)422.98億元、鴻海(2317)96.18億元、欣興(3037)19.09億元。 ●三大法人21日賣超前十名： 1.鴻海(2317)收225.00元，跌11.50元或4.86%，成交量9.75萬張，三大法人賣超4萬2748張、估96.18億元，為連2日賣超，累計賣超時報資訊 ・ 1 天前
《台北股市》三大法人21日買超股：旺宏、聯電、南亞
【時報-台北電】台股21日加權指數收26434.94點，跌991.42點或3.61%，總成交值5818.61億元。三大法人賣超1078.97億元，其中外資賣超915.99億元，投信、自營商分別賣超10.24億元及賣超152.74億元。 三大法人買超前十大個股，依類別分，4檔電子股、5檔金融股及1檔傳產股；依股價分，3檔中價位股、7檔銅板股；買超張數方面，1檔買超上萬張，榜首為旺宏(2337)，買超1萬1579張，聯電(2303)、南亞(1303)名列二、三名，分別買超8979張及買超8062張。第四及第五名為彰銀(2801)、玉山金(2884)，其他依序為南茂(8150)、富邦金(2881)、元大金(2885)、三商壽(2867)及至上(8112)。 至於前十大個股中買超金額前三大，則為富邦金(2881)5.91億元、南亞(1303)4.23億元、聯電(2303)4.04億元。 ●三大法人21日買超前十名： 1.旺宏(2337)收34.50元，跌3.05元或8.12%，成交量9.21萬張，三大法人買超1萬1579張、估3.99億元，由連2日累計賣超8651張轉為買超。 2.聯電(230時報資訊 ・ 1 天前
《台北股市》外資21日賣超股：鴻海、台積電、富邦金
【時報-台北電】台股21日加權指數收26434.94點，跌991.42點或3.61%，總成交值5818.61億元。三大法人賣超1078.97億元，其中外資賣超915.99億元，投信、自營商分別賣超10.24億元及賣超152.74億元。 外資賣超前十大個股，依類別分，6檔電子股、3檔金融股及1檔傳產股；依股價分，3檔百元股、2檔中價位股及5檔銅板股；賣超張數方面，10檔賣超上萬張，榜首為鴻海(2317)，賣超4萬3671張，台積電(2330)、富邦金(2881)名列二、三名，分別賣超3萬4625張及賣超2萬9899張。第四及第五名為友達(2409)、仁寶(2324)，其他依序為永豐金(2890)、華邦電(2344)、凱基金(2883)、欣興(3037)及台玻(1802)。 至於前十大個股中賣超金額前三大，則為台積電(2330)479.56億元、鴻海(2317)98.26億元、富邦金(2881)26.52億元。 ●外資21日賣超前十名： 1.鴻海(2317)收225.00元，跌11.50元或4.86%，成交量9.75萬張，外資賣超4萬3671張、估98.26億元，為連2日賣超，累計賣超5萬時報資訊 ・ 1 天前
《台北股市》外資21日買超股：萬海、大聯大、旺宏
【時報-台北電】台股21日加權指數收26434.94點，跌991.42點或3.61%，總成交值5818.61億元。三大法人賣超1078.97億元，其中外資賣超915.99億元，投信、自營商分別賣超10.24億元及賣超152.74億元。 外資買超前十大個股，依類別分，5檔電子股、1檔金融股及4檔傳產股；依股價分，1檔百元股、4檔中價位股及5檔銅板股；買超張數方面，3檔買超上萬張，榜首為萬海(2615)，買超1萬3706張，大聯大(3702)、旺宏(2337)名列二、三名，分別買超1萬2824張及買超1萬2487張。第四及第五名為中信金(2891)、南亞(1303)，其他依序為陽明(2609)、聯電(2303)、南茂(8150)、台泥(1101)及光寶科(2301)。 至於前十大個股中買超金額前三大，則為萬海(2615)10.92億元、光寶科(2301)9.56億元、大聯大(3702)8.18億元。 ●外資21日買超前十名： 1.萬海(2615)收79.70元，跌2.10元或2.57%，成交量4.95萬張，外資買超1萬3706張、估10.92億元，為連12日買超，累計買超8萬4821張、估時報資訊 ・ 1 天前
11/24開放郵局領現 臨櫃普發一萬規則看這
[NOWnews今日新聞]全民普發一萬現金，11月24日將開放郵局領現，為有效分流、方便民眾就近領取，提供行動郵局APP查詢附近郵局的等候人數並線上取號，以減少現場排隊時間，首週也採取單雙數號分流措施...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
傳台灣將投資美國12兆 鄭麗君這句話被酸爆
[NOWnews今日新聞]台美關稅進入最後磋商階段，英國《金融時報》日前引述多位知情人士說法，指出台灣可能投資美國4,000億美元（約新台幣12兆元），就有網友拿過去駐美副代表楊懿珊的言論，狠酸負責對...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前