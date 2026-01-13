外媒曝台積電再蓋5座廠！專家解讀台美雙核心逐步成形 台積電:法說前保持緘默

台積電美國亞歷桑納1廠已於2024年底開始量產，第2座廠也已完成建設。取自TSMC



外媒報導，台美關稅即將達成協議，台灣輸美貨品關稅將從20%降至與日韓相同的15%，台灣承諾直接投資和購買美國商品逾3千億美元，其中包括台積電已承諾投資的1650億美元。《紐約時報》引述知情人士說法，做為調降關稅條件，台積電必須承諾在美國興建至少5座半導體工廠，是原本計劃的兩倍。對此，台積電今天（1/13）表示，目前正處法說緘默期，不予回應。

台積電將於本週四召開2025年第四季法說會，對美投資、資本支出、甚至ESG公司治理議題，勢必成為法人關注焦點。

台積電去年3月宣布，加碼投資美國1000億美元於先進半導體製造，總投資金額預計達到1650億美元。內容包括興建3座晶圓廠、2座先進封裝設施以及1間主要研發團隊中心。

若依《紐時》說法，5座半導體工廠的數量與去年4月在美宣布的3座晶圓廠、2座先進封裝設施的數量正好吻合；但並不包括正在興建中的亞歷桑納3廠，此廠是去年4月動土，雖在川普任期興建，但卻是在拜登任期就已承諾的投資。

台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真指出，台積電在亞利桑那州擴大投資可能是晶圓廠或先進封裝廠，也可能是涵蓋和新產能及支援設施的複合半導體體系。

她進一步指出，若台積電擴大投資是以晶圓廠為主，估計台積電在亞利桑那州未來可能增加至6到8座晶圓廠，海外先進製程月產能將達15萬片以上規模，應足以支應美國絕大多數AI高效能運算的需求。

值得注意的是，若消息成真，台積電則將從過去以台灣為核心，逐步轉變為台美雙核心的運作架構，劉佩真表示，此舉雖然可極大化滿足地緣政治安全需求，但隨之而來的龐大折舊費用，以及台灣廠產能利用率的調度，將考驗台積電財務獲利能力。

她進一步指出，還有電力供應、水資源回收系統，以及工程師人才的招募，也都是台積電未來挑戰。隨著台積電大規模先進製程產能往美國移動，全球半導體版圖將出現變化。

盤點台積電目前在美國設廠進度，台積電亞利桑那州晶圓廠原占地1,100英畝，1廠已於2024年底量產4奈米。2廠已完成所有建設，預定今年下半年進機，正依客戶需求加速量產進度，最快明年底前量產，採3奈米製程，比原先時程提早了數季。

第3座晶圓廠於去年4月下旬動土興建，最快將於2027年上半年完工，且於隔年投產，採用2奈米和A16製程技術生產，正努力加快生產進度。

第4座晶圓廠將規劃採用N2和A16製程技術，而第五座和第六座晶圓廠則將採用更先進的技術。這些晶圓廠的建設和量產計劃將依客戶的需求而定。

台積電表示，美國拓展計劃將使台積公司足以在亞利桑那州擴展為一超大晶圓廠聚落，以支持智慧型手機、AI和HPC應用等領域的領先客戶的需求。

在計劃建設完成後，台積電2奈米及更先進製程產能將會有約30%來自亞利桑那州晶圓廠，成為一個在美國獨立的先進半導體製造聚落。

