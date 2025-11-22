外媒曝台美協議將拍板！台估承諾投資4000億美 近新台幣12.56兆元

台美關稅談判近日進入尾聲，根據外媒《金融時報》報導，我國不排除將承諾在美投資4000億美元、約新台幣12.56兆元，其中也包括台積電先前承諾的1650億美元。投資金額介於日本的5500億與韓國的3500億之間，但這金額規模已經超過台灣73年來對美總投資額的6倍，也讓在野黨憂心會影響未來產業布局。

台美關稅談判若屬實 超過對美過去73年總投資額6倍

強調努力、努力、再努力，對美關稅談判，經濟部長龔明鑫承諾持續與美方爭取最優條件。而根據外媒《金融時報》報導，台美協議將拍板，我國承諾投資4000億美元，折合新台幣12.56兆元，這金額介於日本的5500億與韓國的3500億之間，其中包含先前台積電投資的1650億美元。

政院經貿辦強調，持續以台灣模式爭取調降對等關稅，且不疊加原MFN稅率以及232條款等優惠。而根據貿易署資料，1952年至2025年9月，我國對美總投資額僅508.47億美元，大約新台幣1.58兆元。若投資案屬實，將超過台灣對美國過去73年總投資額的6倍。

在野黨轟「台灣是完全輸家」 要求換到防衛安全

不過總計12.56兆元新台幣的投資案真的不小，國民黨立委林沛祥指出，這次關稅談判基本上台灣是完全輸家、是在斷送未來，一次四年的總預算直接送到美國去，但是換來什麼具體的承諾呢？國民黨立委賴士葆也認為，我國最少要換到一點東西，來防衛台灣或安全上的保障。

民進黨立委許智傑則有不同看法，他說如果報導屬實當然對台灣有利，讓出口更有競爭力、增加供應鏈的合作等，這也是我國產業轉型的重要機會。關稅談判進入最後階段，最終成果將攸關台灣未來的產業布局。

台北／桑輔成、斑瑪旺嘉 責任編輯／施佳宜

