外媒曝台美貿易協議將談成！鄭麗君已率隊赴美 將進行第六輪實體磋商

各界關注台美關稅貿易談判進度，近日有報導指出，雙方已接近達成協議，對台進口關稅將降至15％、與日韓相同水準；而根據《彭博社》報導，台灣高層官員正前往華盛頓以推動長期停滯的貿易協議。對此，行政院台美經貿工作小組今（15）日表示，由行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的我方談判團隊，與美方商定時程後，即於昨（14）日晚間出發赴美，將與美方進行第六輪實體磋商。

台美經貿工作小組說明，此行有四項談判目標。包括：第一，對等關稅再調降且不疊加MFN；第二，232條款半導體、半導體衍生品及其他項目關稅最優惠待遇；第三，以「台灣模式」打入美國供應鏈，延伸及擴展臺灣科技產業實力，並請美方提供我國業者有利的投資環境；第四，促進台美貿易平衡，形成台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

同時台美經貿工作小組也指出，本次磋商後台美雙方預計將對外宣布達成共識之內容；後續我方將另擇期與美國貿易代表署就台美貿易協議進行文件簽署，並於未來依法定程序將完整協議文本送交國會審議。

此外，針對美國白宮於美國時間14日所公布之半導體關稅政策，我方先前與美方針對232條款半導體及其衍生品關稅優惠待遇已進行多次討論並獲致共識，將在本次磋商會議中與美方進行確認後對外說明。

