外媒曝川普4月第一週訪中 今年要見習4次

▲美國總統川普即將在4月訪問中國，並與中國國家主席習近平會面。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）即將在4月訪問中國，並與中國國家主席習近平會面。有消息人士透露，川普訪中時間點曝光，將會定在4月第一週，這場峰會可能是川普與習近平今年4次會面的首次會晤。

根據美國政治媒體Politico報導，3名熟悉行程的消息人士透露，川普將於4月第1週前往北京與習近平會面。

川普在去年10月於韓國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會上會面，當時曾經承諾將會於4月訪問中國，但白宮至今尚未公布確切日期。一名白宮官員表示，行程的日期尚未最終確定。

廣告 廣告

川普與習近平於上週曾經通過電話，雙方討論了的議題涵蓋貿易問題與多項國際衝突。外界認為，這次的通話是為此次訪問鋪路。

川普表示，他們在通話中談及了台灣議題。據公開記錄，兩位領導人去年10月在韓國會面時並未觸及此議題。這也顯示，台灣議題可能會在今年春季的會談中被提出，並成為峰會前的焦點。

白宮與中國駐美大使館均未立即回應有關本次行程日期的置評請求。報導提到，即將於4月舉行的峰會可能是川普與習近平今年4次會面中的第一次。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

再談美中關係好！川普宣布：習近平將訪美 時間點曝光

率自民黨掃316席大勝！高市早苗深夜謝川普：3/19將訪白宮

川普「和平委員會」首度亮相！2/19華府開會 擬為此事募款