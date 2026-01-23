外媒曝攀101酬勞「千萬台幣」？ 霍諾德：沒錢也爬

台北市 / 綜合報導

傳奇攀岩家霍諾德，2017年憑藉《赤手登峰》聲名大噪，也讓全球見證他驚人的實力；如今這股極限風暴來到台北，大家也很好奇，這樣挑戰極限的任務，可以為他帶來多少收入？雖然外傳，串流平台豪擲千萬台幣邀約，但霍諾德表示，為了體驗，這項挑戰即便沒有酬勞，他也願意。

《赤手登峰》預告片說：「徒手攀岩感覺很不一樣嗎？，後果肯定非同小可。」徒手攀岩感覺很不一樣嗎？後果肯定非同小可，光是從預告影片看到這攀爬高度，就讓人看的兩腳發軟心驚膽戰，傳奇攀岩家霍諾德，2017年挑戰攀爬酋長岩，過程拍攝成紀錄片《赤手登峰》，200萬美元的預算，全球總票房卻達到逼近3千萬美元，獲得奧斯卡與多倫多國際影展，最佳紀錄片等多個獎項，被稱為史上最成功的紀錄片之一。

傳奇攀岩家Alex Honnold說：「台北101是世界上最高的建築之一，沒有繩索，沒有裝備，只有我和這棟建築物。」這回他再次挑戰人類極限，明(24)日預計2小時內徒手攀爬台北101，紐約時報引述知情人士，這回霍諾德的攀登酬勞來到6位數美元，相當於台幣1500至2000萬台幣，但對霍諾德來說錢並非關鍵。

談到挑戰的收入他直白地說，就算不給錢也願意去，即使沒有電視節目，為了這個體驗只要大樓允許他就會去，他的家人也是他最堅實的後盾，Alex Honnold妻子 Sanni McCandless說：「我相信他，我信任他的決策判斷過程，意外會發生嗎，有可能，不過人生不論做什麼選擇都是如此，到最後我能做的，就只有相信他。」

家人這回陪同來到台灣，而101周邊現場準備與粉絲，也已經準備好了，記者盧怡撰說：「我們現在的所在位置，就是台北101對面的信義廣場，現場這邊也已經在做最後的彩排，而且大螢幕上明天(1/24)也會做全程的直播。」粉絲說：「就打算在這裡看，看他整個(攀爬過程)，或是在對面，直接看他整個行程，入場的時候，我們就有揮這個(他的作品)，然後Alex Honnold就來簽名。」

除了直播與串流平台，象山即時影像同樣也有機會看到霍諾德的身影，挑戰進入最後倒數，世界都在期待霍諾德登上台北天際線，寫下新的歷史瞬間。

