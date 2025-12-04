外媒曝百艘共艦於東亞活動「模擬攻擊外軍」 國防部：聯合情監偵有效掌握

路透社報導指中國出動近百艘軍艦與海警船在東亞與西太平洋演訓。資料照為中國解放軍新航母「福建號」2025.11.18展開海上實兵訓練。翻攝中國軍號X@ChinaMilBugle



根據「路透社」今天（12/4）獨家報導指出，大量中國軍艦與海警船本週在東亞海域活動，一度超過 100 艘，創下北京迄今為止最大的海上軍力展示。截至今天上午，艦艇數量仍超過 90 艘，且據消息人士指出，在區域內解放軍機艦對外軍目標進行「模擬攻擊」，也演練「拒止」行動 。對此，國防部傍晚表示，國軍運用聯合情監偵手段，可有效掌握共軍動態，並適切應處。

2025年11月18日，中國解放軍新航母「福建號」展開海上實兵訓練。翻攝中國軍號X@ChinaMilBugle

外電「路透社」今天獨家報導指出，目前有大量中國軍艦在東亞海域活動，本週一度超過 100 艘，創下北京迄今為止最大的海上軍力展示。 報導稱，中國海軍與海警艦艇近日從黃海南部、東海，一路往南到南海，再往東進入西太平洋。截至今天（12/04）早上，相關艦艇數量仍超過 90 艘。

路透社也指出，根據消息人士透露，解放軍近期在區域內出動軍機軍艦，對外軍目標進行「模擬攻擊」，也演練所謂「拒止」行動 ，也就是

是在衝突時阻止外國軍隊前來馳援

這名消息人士直言，這次的部署「遠遠超過中國自身防衛的需要，為各方帶來風險」，並形容規模「空前」。不過，也有其他消息來源認為，雖然艦艇數量驚人，但仍屬中國「例行」演訓，目前整體區域風險沒有重大變化。」

對於外媒報導中共解放軍大舉出動機艦在包括黃海、東海一路到南海，並進入西太平洋演訓，國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段，可有效掌握共軍動態，並適切應處。

