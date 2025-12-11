外媒曝美國恐無力保台！行政院這樣看

▲李慧芝重申，和平是靠實力，持續強化防衛能力才是最必要的工作。（圖／行政院提供）

[NOWnews今日新聞] 美國《紐約時報》引述美國戰爭部「優勢簡報」機密文件，內容指出「美軍已不再具備20年前的壓倒性優勢，恐怕無力保台」，引起外界關注。對此，行政院發言人李慧芝今（11）日重申，和平是靠實力，持續強化防衛能力才是最必要的工作，以實力做為後盾才能真正得到和平。

《紐約時報》日前引述美國戰爭部「優勢簡報」的兵推結果，指出20年前美國在太平洋擁有壓倒性優勢，足以捍衛台灣，但如今中國已具備足夠的飛彈與極音速武器，若美國馳援台海，可能在美軍先進武器抵台前就遭中共摧毀，美國恐無力保台。

對此，李慧芝表示，有注意到《紐約時報》的報導，美國官方的簡報實質內容為何不確定，但能確定的是，兵推是要發現問題，而不是要斷論勝負；另外，也很清楚看到，美國近日公布國家安全戰略報告，很清楚指出台灣的地位，是在地緣戰略及全球航運的關鍵位置，對美國的經濟具有重大影響。

李慧芝說，在美國的國家安全戰略報告中，也指出美國維持軍事優勢嚇阻台海衝突，是首要任務，也強調美國會打造第一島鏈上可以遏止戰爭的軍隊，並呼籲第一島鏈上的盟友，投入更多資源集體防衛，投資關鍵的嚇阻力，也避免出現不利於防衛台灣的軍事狀態。

李慧芝提到，對於威權企圖，行政院還是要重申，和平是靠實力，持續強化防衛能力才是最必要的工作，以實力做為後盾才能真正得到和平。



