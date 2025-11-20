外媒曝美國擬推遲半導體關稅 避免激怒中國

▲《路透社》引述消息人士指出，川普對進口半導體開徵關稅的計畫，可能不會很快實施，以避免再激怒中國。（示意圖／取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 中國與日本近來關係緊張，中國陸續祭出要國人避免赴日旅遊、停止進口日本水產品、喊停牛肉出口談判等措施，一場另類的「中日貿易戰」或將爆發。在這敏感時機，外媒《路透社》引述美國官員獨家報導，聲稱川普（Donald Trump）總統對進口半導體開徵關稅的計畫，可能不會很快實施，或許是為了避免再激怒中國。

有知情人士向《路透社》透露，美國政府正採取相對謹慎的做法，包含在半導體、晶片關稅方面，以避免與北京決裂，從而導致貿易戰重燃，並擾亂關鍵礦物-稀土的流通。

消息人士也提醒，在美國政府正式簽署定案前，任何決定都不算是最終決定，3位數關稅依然可能發生。川普今年8月曾放話，將對進口半導體課徵約100%的高額關稅，但已在美國生產、或承諾要在美設廠的公司則予以豁免。

分析認為，美國政府推遲或縮減晶片關稅範圍的決定，不排除是因為川普正面臨國內通膨危機，提高半導體進口關稅，就會增加消費者購買相關電子產品的成本，從冰箱到智慧型手機都可能遭殃。

川普上週才剛調降200多種食品關稅，儘管他一直堅稱關稅並未對通膨產生顯著影響，但美國的通膨率從前總統拜登（Joe Biden）執政時期，就一直高於聯準會（Fed）的目標水平，加上剛經歷長達40多天、美國史上最長的政府停擺，也讓近期的消費者物價數據無法完整發布，增添不確定性。

