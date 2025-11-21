外媒曝 台敲定投資美4千億美金

美國聯邦參議院外交委員會二十日召開「檢視台灣增強韌性法案執行情況及未來美台合作機會」聽證會，智庫學者及前官員出席。 (中央社)

記者黃翠娟∕台北報導

根據外媒報導，台灣承諾投資美國的金額為四千億美元，並可能計入台積電承諾投資的一千六百五十億美元，稅率也比日韓高出五個百分點。對此經濟部長龔明鑫二十一日表示，「還沒確定」，有新的進度且確定的結果，會由行政院經貿談判辦公室對外說明。

四千億美元的對美投資金額，是時任經長郭智輝在今年八月南下高雄與業界閉門會時脫口而出的金額，他並反問業者希望政府投資還是民間籌措，對應外媒此時報導，扣除台積電承諾投資的金額，台灣還要再投資二千三百五十億美元。

英國金融時報引述知情人士報導，台美關稅協議預料近期將公布，台灣承諾投資美國的金額介於日韓之間，可能約為四千億美元，並可能計入台積電在亞利桑那州承諾投資的一千六百五十億美元。

報導中指出，美國總統川普已對台灣輸美商品徵收百分之二十的關稅，低於所謂「解放日」稅率百分之三十二，但仍比日本或韓國高出五個百分點。

目前生產全球約九成先進晶片的台積電已承諾在美國亞利桑那州投資一千六百五十億美元，用於建設一系列晶圓廠、加工廠及研發中心。兩名獲知雙邊關稅協議草案內容的人士表示，台積電的投資承諾將會納入台灣總體投資承諾的一部分。

台灣晶片產業目前豁免於這些關稅之外，但另一項「二三二條款」國安調查可能把關稅擴大到半導體，以及製造過程所涉及的工具、零組件和各類消費電子產品。

龔明鑫出席經濟部因應美國關稅我國出口供應鏈支持措施聯合說明會會前受訪時表示，這些都還沒有確定。台美關稅談判若有結果，行政院長卓榮泰、行政院經貿談判辦公室會主動而且確定地對外說明；至於結果是否近期就會出爐，龔明鑫回答說，我們努力。