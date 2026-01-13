外媒曝「台美關稅15%」、台積電擴大投資 行政院：雙方正商議總結會議時程

針對外媒曝「台美關稅15%」，行政院表示，雙方正商議總結會議時程。圖為行政院發言人李慧芝。（行政院提供）

有外媒報導指出，美國川普政府與台灣之間的貿易談判已接近完成，美方擬將台灣輸美產品的關稅稅率，調整至15%，而作為協議條件，台積電可能承諾在美國亞利桑那州再興建至少5座先進製程晶圓廠。對此，行政院經貿談判辦公室今（13）日表示，目前雙方正在商議舉行總結會議的時程，若有確認將對外說明。

針對台美關稅一事，行政院經貿談判辦公室今天表示，台美關稅談判目標一直都是爭取調降對等關稅且不疊加，以及爭取232條款半導體、半導體衍生品及其他232項目的優惠待遇，台美之間針對相關課題已有大致共識，目前雙方正在商議舉行總結會議的時程，若有確認將對外說明。

經貿談判辦公室說，在台美第五輪實體會議後，我方透過視訊會議、書面文件交換，以「台灣模式」與美國商務部洽談供應鏈合作，並請美方提供取得土地、水電、簽證、行政便捷等協助措施，創造對我國業者有利的投資環境。此外，我方也持續與美國貿易代表署就未來台美貿易協議的相關內容進行文件交換確認，目前已有一定共識。

經貿談判辦公室指出，待台美進行總結會議後，雙方將會對外宣布協議主要內容，我政府也將向國會與社會完整說明談判及協議內容，並依法定程序將完整協議文本及影響評估送交國會審議。

