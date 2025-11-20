外媒曝10議員訪台受阻 巴拿馬外交部暗批中國干涉內政

2025年2月2日，美國國務卿盧比歐（右）與巴拿馬總統穆里諾（左）在巴拿馬總統府會面。美聯社



中美洲國家巴拿馬傳出有部分議員原定本週訪問台灣，但遭到中國外交官阻撓而未能成行，引發巴拿馬外交部週三（11/19）不點名批評中國大使館「干涉」內政，兩國陷入最新一輪的外交爭端之中。

巴拿馬最大報刊《新聞報》（La Prensa）18日披露，10名巴拿馬議員原定本週稍晚來台訪問，但遭到中國大使館要求立即取消訪問行程，聲稱此舉「嚴重違反一個中國原則」且構成「干涉中國內政」，引發譁然。

對此，巴拿馬外交部隔日發聲明稱：「作為主權國家，巴拿馬不接受任何限制，亦不接受試圖干預其相關部門合法決策的壓力。」

巴拿馬外交部聲明雖未點名中國，但中國大使館對美聯社的詢問僅附上《新聞報》報導回應。美國駐巴拿馬大使卡布瑞拉（Kevin Marino Cabrera）週三亦針對上述爭議表示，稱中國大使館「不該介入這些事務」。

巴拿馬2017年與台灣斷交後，轉與中國建立外交關係。巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）上週曾就議員訪台表示，行程並未獲政府批准，並提醒該國外交政策由行政部門負責。對此，有議員辯護稱，此行能接觸有助巴拿馬現代化的模式與經驗，還有人強調投資與合作的契機。

今年以來，川普政府持續對巴拿馬與中國的關係進行施壓。美國指責中國可能透過香港的企業集團掌控巴拿馬運河兩端港口的長期經營權，進而影響這條戰略要道的運作；美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）2月訪問巴拿馬時，亦將中國影響力列為首要議題。

今年9月，川普政府宣布，將對在中美洲國家境內「蓄意代表中共行事」、支持或破壞法治活動的中美洲公民祭出簽證限制。卡布瑞拉更曾公開支持巴拿馬議員加入對華政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC），表達對北京活動的關切。

穆里諾曾感嘆，巴拿馬被捲入美中緊張局勢。他向盧比歐表示，巴拿馬不會再與中國續簽「一帶一路」倡議的協議，但否認中國對巴拿馬運河的運作具有任何影響力。

