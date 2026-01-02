外媒曝CIA密訓烏無人機部隊! 專攻俄「弱點」 煉油廠、莫斯科成新打擊軸線

CIA 曾秘密協助訓練烏克蘭部隊，重點即鎖定俄羅斯煉油廠與「影子油輪艦隊」。 圖：翻攝自 Defence Index

[Newtalk新聞] 烏克蘭近期對俄羅斯本土及佔領區的無人機攻勢明顯升級，打擊範圍不僅涵蓋能源設施，也朝莫斯科方向推進。相關行動背後，傳出與 CIA 秘密培訓烏軍有關。X 帳號 raging545 援引俄羅斯媒體報導指出，俄國薩馬拉州新古比雪夫斯克（Novokuybyshevsk）遭無人機攻擊，當地已記錄至少 10 次巨大爆炸聲，並可見火光，同時有無人機攔截行動進行中。該地區為俄國重要煉油與石化工業重鎮，相關影像與通報已在俄媒間流傳。

另據 X 帳號 Defence Index 引述《每日電訊報》（The Telegraph）報導，CIA 曾秘密協助訓練烏克蘭部隊，重點即鎖定俄羅斯真正的「弱點」，煉油廠與「影子油輪艦隊」。報導指出，精準的無人機打擊一度使俄國煉油產能削減高達 20 %，每天為莫斯科帶來約 7,500 萬美元的經濟損失，直接衝擊俄羅斯戰爭經濟體系。

烏軍近期持續襲擊俄羅斯境內的能源設施，重挫了極度依賴能源銷售的俄羅斯經濟。圖為梁贊煉油廠遭遇烏軍無人機襲擊後起火爆炸。 圖：翻攝自 @Osinttechnical X 帳號

在戰場技術層面，X 帳號 Gandalv（@Microinteracti1）分析指出，烏克蘭武裝海上無人機已迫使俄軍直升機撤退。這些原本被視為「自殺式快艇」的無人載具，現已搭載地對空飛彈，轉化為具備防空能力的模組化武器系統。報導回顧， 2024 年 12 月 31 日，烏軍一架 Magura V5 海上無人機在克里米亞附近擊落一架俄軍 Mi-8 直升機，被視為現代戰爭中首例同類事件，徹底改變空中獵殺海上無人機的風險計算。

烏軍一架 Magura V5 海上無人機在克里米亞附近擊落一架俄軍 Mi-8 直升機。 圖：翻攝自@Microinteracti1

此外，X 帳號 Tendar 引述烏克蘭國防部消息稱，烏克蘭已再接收 2 套 MIM-104 愛國者防空系統，來源為德國聯邦國防軍庫存，並由挪威、立陶宛與丹麥共同分攤部分經費。這批系統於 2025 年 8 月承諾提供，現已交付。

值得注意的是，raging545 亦公布一張來自俄羅斯媒體的無人機追蹤地圖，顯示在過去 2 個半小時內，大量烏克蘭無人機正朝俄羅斯境內及佔領區飛行，其中相當數量的航向指向 莫斯科，另有部分持續向更東方推進。顯示烏軍在 CIA 協助下，正以無人機戰術重塑對俄攻擊模式，戰線已不再侷限於前線地帶。

