外媒模擬攻台三階段 中共「移動碼頭」新戰術意圖繞過港口搶灘

〔編譯陳成良／綜合報導〕若中國決定武力犯台，戰局將如何發展？《華爾街日報》6日刊出深度報導，透過模擬情境分析這場潛在軍事衝突。報導指出，兩棲入侵是軍事史上最艱難的行動之一，共軍若發動攻擊，可能經歷飛彈打擊、渡海登陸及地面推進三個階段。其中，中國近年展示了一種可在灘岸搭建「移動式碼頭」的能力，被視為試圖解決重裝備登陸難題的關鍵變數。

這篇報導將攻台劇本分為三個階段。第一階段是「聯合火力打擊」，中國可能發射大量飛彈攻擊台灣防空系統、空軍基地與指揮中樞，目的是「軟化」台灣防禦能力，並試圖震攝美軍介入。中國火箭軍目前擁有約3500枚各型飛彈，這波攻勢的成效，將決定解放軍後續渡海行動的風險程度。

廣告 廣告

接著是兩棲突擊階段。報導指出，自中國解放軍2017年軍改以來，其已打造出一支主力部隊：陸軍的6個「兩棲合成旅」總兵力約3萬人，配備超過2400輛載具。他們將與快速擴充的海軍陸戰隊(從2個旅增至11個旅)共同執行搶灘任務。

這階段充滿風險，解放軍船艦可能遭擊沉，登陸部隊將在灘頭遭遇台灣守軍的強力抵抗。前美國陸軍駐北京武官布拉斯科(Dennis Blasko)分析，這將是一場規模浩大的行動，解放軍可能利用軍演作為掩護，以縮短預警時間。

一旦建立灘頭堡，解放軍必須讓後續大量部隊與重裝備上岸，這需要奪取港口。新美國安全中心(CNAS)兼任高級研究員舒加特(Thomas Shugart)指出，如果解放軍成功奪下港口，「戰局將極度不利(kind of game over)」，因為這將允許其利用民用滾裝船源源不絕運送物資。

為了反制台灣破壞港口的防禦策略，報導提到，中國今年在沿海展示了一種新能力，也就是「移動式碼頭」(mobile piers)。這套系統由3個浮動駁船組成，能迅速在海灘搭建長達約823公尺的堤道。儘管這類設施易受攻擊，必須在確保灘頭安全後才能使用，但一旦架設成功，戰車與戰術車輛將能數以百計地直接開上台灣陸地。

報導總結，若解放軍能讓大部隊成功上岸並向台北推進，這場衝突最終將演變成一場爭奪超大城市的「21世紀戰役」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

高度敵意！中國殲-15雷達照射日本F-15 日方連夜強烈抗議

俄國龐大兵源從何來？ 跨國媒體調查揭密

獨家》國防部刪除軍醫中將延役到62歲限制 蔡建松局長首位適用對象

美國出售IBCS系統給丹麥 軍政界盛傳：下一個出售對象就是台灣

