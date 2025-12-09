外媒爆佐佐木朗希「確定參賽」掀波 道奇教頭、總管齊澄清：尚未拍板
[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導
近日美媒與國際棒球圈傳出為佐佐木朗希確定將征戰世界棒球經典賽，但隨後道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）、總經理戈梅斯（Brandon Gomes）都對此澄清，一切尚未拍板，相關討論仍在進行。
世界棒球經典賽倒數前夕，日本王牌投手佐佐木朗希是否征戰世界棒球經典賽成焦點，古巴記者羅梅洛透過X透露，「佐佐木朗希已列入日本隊初選名單，並稱「進入最終名單應無問題」，引發外界解讀為他已確定參賽。
羅伯茲今天在冬季會議上接受媒體聯訪，球團理解經典賽對選手與日本的重要性，也願意支持參賽意願，但仍需評估球員經過漫長球季後的身體狀況與投球負荷，「如果他們決定要打，我們也還必須再討論投球限制。」他坦言，希望能給選手機會，但健康始終是首要考量。
總經理戈梅斯的說法一致，他解釋，球團近期事務繁多，尚未正式討論經典賽參賽細節，後續將與佐佐木朗希、山本由伸本人溝通後再做定奪。
至於已確定參賽的大谷翔平是否會以二刀流身份助陣日本，同樣尚無定論，羅伯茲直言：「老實說，我不希望他投球，大谷最清楚自己的身體狀況，我猜他會專注打擊，但目前還沒有答案，因為我也還沒跟他正式討論過。」
隨著經典賽腳步逼近，日本隊最受矚目的投手陣容仍待公布，最終名單成為國際球迷關注焦點。
